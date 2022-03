Confirman os doce anos de cárcere para o home que intentou matar a súa muller estrelando o seu coche

O Tribunal Supremo confirmou a pena de doce anos e nove meses de prisión para o home que, en xuño de 2018, tentou matar á súa muller, estrelando de maneira intencionada o seu coche contra outro no Corredor do Morrazo.

A Sala Segunda do alto tribunal ratifica a condena imposta a este home, ao que os tribunais o consideraron culpable dun delito de tentativa de asasinato da súa muller e dun delito de tentativa de homicidio do condutor do vehículo ao que embestiu.

A sentenza considera probado que a parella, que estaba en trámites de separación, acordou tomarse un café para falar da filla que tiñan en común. Tras recoller á muller en coche, o acusado comezou a preguntarlle se ela fóralle infiel.

Ante a advertencia dela de que se seguía co tema baixaría do coche, o seu aínda marido meteuse co coche pola AP-9 e chegou ata o corredor, ameazándoa con que se non contestaba as súas preguntas encaixaría o coche contra un camión e morrerían os dous.

"Saíume mal a xogada", afirmou o acusado, tras comprobar que o accidente non lles quitara a vida

Chegado o momento, tras dicirlle "adeus", acelerou o coche de maneira considerable e sen realizar ningún tipo de manobra evasiva, embestiu ao vehículo que lle precedía. "Saíume mal a xogada", afirmou o acusado, tras comprobar que o accidente non lles quitara a vida.

Os maxistrados rexeitaron o recurso presentado polo acusado, ao considerar que os feitos probados non deixan "indicio de dúbida" sobre o comportamento deste home.

Este alegaba que, durante o xuízo celebrado na Audiencia de Pontevedra, non se probou o seu ánimo de matar, e que perdeu o control do vehículo cando tentou eludir un obstáculo que había na estrada, momento no que a súa muller mordeulle na man.

Ademais, cuestionaba a apreciación da circunstancia de aleivosía pois o feito probado precisaba "con claridade" como a súa esposa propinoulle a mencionada dentada, o que excluiría a carencia absoluta de capacidade de defensa que reclama esta agravación.

A sentenza do Supremo, con todo, conclúe que o acusado contaba "con suficientes elementos" para entender que a súa acción "introducía un risco tamén moi significativo de causar tamén a morte á súa esposa, o que venturosamente non se produciu".

Reitera que o home acelerou de forma "considerable" o vehículo, alcanzando o 120 km/h nunha zona limitada a 70, "para chocar co vehículo que o precedía, desprazándoo con motivo do impacto máis de cen metros, causando graves lesións ao seu condutor".

A iso, o tribunal engade que o propio acusado verbalizou "con extremada claridade" a intención de matar á súa esposa "anunciándolle que ían morrer" antes de chocar co outro coche.

É certo, sinalan os maxistrados do Supremo, que a vítima mordeu ao seu marido cando este tentou quitarlle o seu teléfono móbil, co que ela ía realizar unha chamada de auxilio, pero esta acción non demostra que a muller tivese unha "posibilidade efectiva" de defensa.

Polo iso, o Supremo conclúe que nestes feitos houbo aleivosía de desvalemento porque a muller "non puido nin reaccionar nin defenderse en condicións minimamente eficaces ante a súbita acción do recorrente", no que aprecia unha "clara vontade" de acabar coa súa vida.