Un grupo de estudantes do programa Erasmus interésanse polo modelo de cidade

A volta, aos poucos, á normalidade está tamén traendo con ela a grupos de alumnos e alumnas chegados de diferentes lugares até o Concello de Pontevedra.

Este luns tivo lugar un encontro dos estudantes do Erasmus Plus Seed Sustainability and citizenship co director xeral de Protección Cidadá e Promoción da Cidade, Daniel Macenlle.

Foron máis de corenta alumnos de diferentes nacionalidades: polaca (IX Liceum Ogolnoksztalcace), portuguesa (EBI Francisco Ferreira Drummond), rumana (Colegiul Economic Buzau), grega (2º Protypo Gymnasio de Atenas) e galega (do IES Luís Seoane de Pontevedra).

No encontro puideron coñecer o modelo de cidade de Pontevedra, comprender a transformación urbana que viviu a capital e afondar nalgunhas das claves dese fenómeno social que é a recuperación do espazo público para a cidadanía.

O proxecto educativo no que traballa este programa Erasmus busca que os estudantes coñezan o seu pasado así como que se familiaricen con aquelas prácticas produtivas tradicionais das súas propias rexións caracterizadas pola súa sustentabilidade. Tamén pretende que sexan capaces de analizar críticamente noso presente e adquirir recursos para afrontar o futuro con esperanza.