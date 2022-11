Lores despide o estudantado do Erasmus que fixo o mural no lavadoiro de Mourente

Lores despide ao estudantado do Erasmus que fixo o mural no lavadoiro de Mourente © Concello de Pontevedra

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores recibiu este martes ao estudantado de toda Europa que participaron na elaboración dun mural no lavadoiro de Mourente.

O proxecto artístico estivo organizado pola experiencia Ticket2Europe, e enmarcado no programa Erasmus+, cun obxectivo educativo non formal, mesturando ideas, colaborando e traballando coa veciñanza do lugar, procurando que fose unha experiencia interxeracional.

O alcalde preguntoulles pola súa estancia en Pontevedra e por si lles gustara a cidade, ao que algún respondeu que lle gustaría quedar a vivir por tratarse dunha vila tranquila e agradábel. De todos os xeitos, o proxecto rematou este martes e mañá os máis de 30 mozos de cinco países da Unión Europea que participaron nesta experiencia regresarán de volta aos seus domicilios.

O mural creouse da man de Cuco Carrera e mellora a contorna do lavadoiro. Contou co apoio do Concello que ofreceu o material para o mural, así como a empresa Autocares Rías Baixas que ofreceu o transporte nestes días.