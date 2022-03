Poboación en Ucraína © Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Os primeiros nenos refuxiados enfermos con cancro procedentes de Ucraína xa chegaron a España e a Asociación Española contra o Cancro (AECC) anuncia que xa puxo ao dispor das autoridades sanitarias e outras entidades sociais servizos de voluntariado, equipo de atención psicosocial, aloxamento de urxencia, contribucións económicas para sufragar aloxamento e manutención; e o espazo na sede de Madrid da asociación para reunificación familiar.

Ao mesmo tempo, desde a AECC, indican que para os nenos con cancro que cheguen a outras cidades se proporcionará voluntariado de fala ucraína, aloxamento alternativo en hotel próximo ao hospital, axudas económicas para cubrir necesidades básicas, desprazamentos, medicación, pre´ stamo de material ortopédico, servizos de atención a domilicio ou ao aloxamento alternativo se hai perdas na autonomía persoal, entre outros servizos.

Ademais, desde a Asociación faise unha petición á sociedade civil coa intención de captar persoas voluntarias que falen ucraíno para dar servizo de acollida necesario para estes refuxiados con cancro que cheguen a territorio español durante as próximas semanas. As persoas que queiran colaborar poderán poñerse en contacto coa AECC a través do teléfono 900.100.036.

Desde a dirección entenden que á situación crítica que á incerteza e medo pola guerra que sofre a poboación en Ucraína, súmanse os problemas que provoca esta enfermidade e terminan sufrindo as consecuencias físicas e psicolóxicas que causa un conflito bélico. Por este motivo, desde a AECC lémbrase que están preparados para ofrecer toda a súa axuda a estas persoas refuxiadas, con recursos materiais e humanos, en coordinación co Ministerio de Sanidade.