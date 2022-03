Os populares ofrecen a súa axuda ao Concello para "reducir o impacto do peche da piscina de Rías do Sur"

Campionato Galego de Natación Absoluto de Inverno en Pontemuíños © Cristina Saiz Guille Juncal, concelleiro do Partido Popular en Pontevedra © Isabel Feijóo

O peche da piscina olímpica do Complexo Deportivo Rías do Sur con motivo dos "inasumibles custos enerxéticos" que afrontou a empresa Supera durante os últimos meses puxo entre a espada e a parede a moitos usuarios e a medio milleiro de deportistas federados que adestran alí dos clubs Natación Galaico, o Galaico Sincro ou o Waterpolo Pontevedra.

Ante esta situación, o Partido Popular de Pontevedra púxose a "disposición dos deportistas federados e usuarios das piscinas" para colaborar e "reducir o impacto desta decisión da empresa concesionaria".

O concelleiro do Partido Popular de Pontevedra e responsable da área de Deportes, Guille Juncal, decidiu tender a man á concellería de Deportes porque "se deixa tirados a case medio milleiro de deportistas federados e a usuarios habituais da instalación". "Somos conscientes", engade, "de que a concellería de Deportes leva meses tratando de mediar coa concesionaria e, neste sentido, mostramos o noso total apoio con acerto Fernández e instamos á concesionaria a que, polo interese xeral, busque unha solución con todos os axentes implicados".

É por iso que Juncal e o Grupo Municipal do PP mostra a súa "total predisposición a colaborar no que sexa posible para tratar de buscar unha solución que minore, na medida do posible, os efectos para os deportistas e clubs usuarios da instalación", dos cales moitos xa se puxeron en contacto co Grupo Municipal para "tratar de recolocar aos seus deportistas co obxectivo de manter a actividade e de seguir preparando as probas e competicións canceladas para as próximas datas".

Trátase dunha situación complexa e crítica na que o PP colaborará co Concello de Pontevedra para tratar de dar resposta aos clubs que o demanden, reiterando a "total colaboración mesmo, se fose necesario, de mediar entre diferentes administracións ou concellos, como así fixemos nas últimas horas", defende.