Clubs e deportistas, na estacada polo peche da piscina olímpica: "Poden chegar a desaparecer os clubs"

Deportista do CN Galaico no Campionato Galego de Natación Absoluto de Inverno en Pontemuíños © Cristina Saiz

A decisión da concesionaria do Complexo Deportivo Rías do Sur, Supera, de pechar as instalacións de auga polo elevado custo enerxético pon contra a espada e a parede aos seus usuarios e a medio milleiro de deportistas federados que alí adestran de clubs como o Natación Galaico, o Galaico Sincro e o Waterpolo Pontevedra.

Tal é a situación que "se se alonga no tempo vai ser un desastre. Poden chegar a desaparecer os clubs, é penoso dicilo pero é a crúa realidade", asegura tallante o presidente do Galaico Sincro, José Maquieira.

As derivadas desta decisión son moitas para as entidades deportivas comprometendo o seu futuro, xa que como explica o director técnico do Club Natación Galaico, Diego Pérez, "suponnos poder perder convenios co Concello que reportan subvencións, por exemplo o Trofeo Promesas do Lérez en abril está no aire, e se non se fai comprométenos a subvención, supón diñeiro, suponnos hipotecar o club", defende o responsable deportivo do club acuático con maior número de deportistas federados na cidade, con 289 licenzas.

"Estamos a buscar piscinas alternativas pero supón un desembolso económico que o club non pode soportar. As piscinas están saturadas e o custo polas nubes", explica Pérez na liña do resto de entidades deportivas, que se puxeron en contacto coa Escola Naval Militar de Marín e outras instalacións da zona buscando horas de auga nas que poder adestrar.

Con máis de 100 deportistas na súa filas o Club Waterpolo Pontevedra cre que se a piscina olímpica pecha definitivamente "non hai sitio en Pontevedra para todos estes deportes, é a única alternativa", sinala o seu director deportivo, Javi de Sáa, lembrando que durante a pandemia "xa ocorreu que pecharon e houbo a sorte que entre os clubs e a Fundación mantívose aberta, e puidemos sobrevivir".

Esa é unha das opcións que se lle pasan pola mente para tentar solucionar o problema, aínda que para iso necesitarían apoios para non ver comprometido o seu futuro e o dos adestradores e traballadores dos propios clubs. "Pagamos as nóminas coas cotas, pero se eu como club non podo darlle servizo ás nenas van ir", recoñece o presidente do Galaico Sincro.

Ademais o peche da piscina chega nun momento importante da tempada. "Estamos en preparación do Campionato de España Open, en metade de adestramento, en menos dun mes", explica preocupado Diego Pérez do mesmo xeito que José Maquieira co Campionato de España Infantil e Alevín de Natación Artística fixado para o día 19 de marzo en Lloret del Mar. "Estabamos na recta final e é cando máis se adestra e quedámonos tirados, e logo está o Campionato Gallego ía facer en Pontevedra e xa non se vai a facer", engade.

Unha situación crítica que con todo se empezaban a temer porque "desde antes da pandemia o mantemento foi un desastre", apunta Maquieira criticando que todos eles "como os seus propios traballadores" decatáronse da decisión a través das redes sociais.

Cabe destacar que a empresa Supera é a concesionaria do Complexo Deportivo Rías do Sur cun contrato de 30 anos do que apenas se superou o seu ecuador.