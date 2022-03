O Goberno buscará fórmulas de colaboración coa UNED de Pontevedra no seu 50 aniversario

A Delegación do Goberno en Galicia buscará formulas de colaboración para conmemorar o 50 aniversario da creación do centro pontevedrés da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Rafael Cotelo, coordinador do Departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais da UNED en Pontevedra. mantivo un encontro co delegado do Goberno en Galicia, José Miñones que foi convidado a visitar o centro asociado da cidade do Lérez e avanzar en temas educativos e divulgativos de interese para ambas as institucións.

José Miñones mostrouse moi interesado en coñecer o labor formativo e divulgativo que se impulsa desde o centro situado en Monte Porreiro e o Campus Noroeste da Universidade a Distancia.

Tamén destacou a significación que tivo para el a inauguración da aula magna do centro nun acto presidido pola ex vicepresidenta do Goberno Teresa Fernández de la Vega.