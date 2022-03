A Andaina Montes e Praias recada 3.000 euros para a AECC de Marín

VII Andaina Montes e Praias de Marín © Concello de Marín

Despois de dous anos sen poder celebrarse debido á pandemia, a VII Andaina Montes e Praias de Marín, celebrada o pasado domingo, volveu ser un éxito.

"Notouse que había ganas por parte da veciñanza de que se volvese organizar despois do parón da pandemia", manifestaba a concelleira de Turismo de Marín, Cristina Acuña, ao facer balance, un día despois, desta iniciativa solidaria. A edil destacou que o máis importante é que se conseguiu unha recadación para a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) de Marín cifrada en 3.000 euros.

Cristina Acuña remarcou o labor que a AECC realiza no municipio, polo que "é importante que visibilicemos todos os servizos que ofrecen para que as familias que pasen por unha situación así saiban que non están soas".

En total, participaron 600 persoas, ás que hai que sumar un gran número de persoal voluntario, que permitiu que a organización e o transcurso da andaina funcionase sen incidencias.

A concelleira de Turismo agradeceu ao Club Xesteiras a súa implicación e valorou tamén que "tanto co percorrido de 15 quilómetros coma co de 25 quilómetros puidemos descubrir sitios de Marín que probablemente moita xente non coñecía".