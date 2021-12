Unha senda peonil mellorará o acceso á praia de Aguete

A Deputación de Pontevedra e o Concello de Marín poñen en marcha unha mellora no acceso á praia de Aguete coa creación dunha senda peonil. O convenio entre ambas as institucións xa está aprobado e agora ábrese o expediente para contratar os traballos.

Esta senda busca unha mellor mobilidade peonil na EP-1205 ata chegar ao areal marinense. As obras contan cun orzamento que se eleva a 230.840 euros, sufragados nun 70% pola Deputación e o resto polo Concello, que os financiará tamén a través do Plan Concellos do organismo provincial.

Segundo a institución provincial, a senda peonil será diferenciada pola súa marxe dereita, en dirección á praia, de 2,5 metros de ancho, separada da calzada mediante marcos. Instalarase sinalización horizontal e vertical. Ademais, está prevista a creación dunha zona de 50 centímetros de ancho na marxe esquerda e unha cuneta de seguridade da mesma extensión, para facilitar a permeabilidade peonil.

Con esta actuación, que seguirá os criterios de mobilidade da Deputación, quérese transformar esta zona nunha contorna segura debida a que o acceso á praia atópase moi concorrido durante os meses de verán e na actualidade non existe unha zona para o tránsito de persoas de maneira segura e os bañistas están obrigados a invadir a calzada para chegar ao areal.