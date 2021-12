Moción do PP para pedir explicacións sobre as "avarías constantes" na rede de augas da Caeira

Ángel Moldes e Rocío Cochón, do PP, na rúa Miño, na Caeira © Partido Popular de Poio

Ángel Moldes, portavoz local do PP, e a concelleira Rocío Cochón visitaron este martes as rúas Río Miño e San Antoniño, na Caeira. O motivo da visita atopábase nas últimas roturas da rede de subministración de auga nunha zona de apenas cen metros.

Os representantes do PP anunciaron a presentación dunha moción no próximo pleno para trasladar a preocupación veciñal e esixir unha solución definitiva que se rexistra na Caeira coa rede de augas, que sofre "avarías constantes" ao longo deste último ano. A esta situación suman outros problemas similares en zonas como Boavista, a Avenida de San Xoán e Lourido. Tamén denuncian que en puntos como Fragamoreira ou Vilariño existe unha ausencia absoluta de auga.

O portavoz da oposición demanda ao goberno local unha solución ao entender que en Poio está a "pagarse a auga máis cara da comarca" e, con todo, hai numerosos "veciños de Poio que non se poden duchar polas mañás, ter auga para facer a comida, sufran cortes e avarías constantes ou directamente non teñan auga nin saneamento nas súas casas".

Reclama ao goberno do BNG, PSOE e Avante Poio unha explicación sobre o motivo que leva a non aprobar un novo contrato da auga cando o actual atópase caducado desde 2017 e suma xa cinco prórrogas. O representante popular entende que con este contrato poderíanse resolver eses problemas pero sospeita que detrás desta falta de acción por parte do goberno local escóndese "outra subida de impostos".