Poio destinará fondos provinciais contra a seca para renovar a rede de abastecemento de auga na Caeira

O Concello de Poio acometerá, cos fondos provinciais para combater a seca, a mellora do servizo de abastecemento de auga nas rúas Tambo e Ons da Caeira. Os residentes nesta zona levan anos padecendo problemas na subministración derivados da antigüidade e mal estado das canalizacións.

A Comisión de Urbanismo serviu para aprobar este martes un proxecto dotado con máis de 120.000 euros concedidos pola Deputación. O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, explicou que a institución provincial impulsou recentemente un programa para facilitar medidas e actuacións contra a sequíaa. "É unha iniciativa que segue a filosofía que temos no Concello á hora de revisar, detectar e solucionar problemas que afecten ás canalizacións e, deste xeito, acadamos un aproveitamento máis efectivo do abastecemento", apunta ou concelleiro do PSOE.

O proxecto inclúe a substitución das tubaxes nas zonas máis deterioradas e, ademais, a realización dun bypass que, no caso de que se produzan máis avarías, fará que estas incidencias afecten a un menor número de usuarios.

Agís incide tamén en que esta actuación "é importante e busca dar unha solución rápida a este problema", pero ten claro de que só é un adianto das obras que se impulsarán na Caeira a través do novo contrato da auga, que contempla investimentos por máis dun millón de euros para renovar por completo o servizo na zona.