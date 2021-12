Adxudicada a obra de demolición do antigo Mercado de Cantodarea

A Xunta de Goberno local aprobou esta semana a adxudicación do proxecto de demolición do antigo mercado de Cantodarea, un exemplo de feísmo neste barrio marinense, ao tratarse dunha construción medio derruida que, coa súa desaparición, permitirá mellorar a estética xeral do espazo.

A construción deste edificio prantexouse en 1964 para Mercado de Abastos. Consta dunha planta de baixo rasante, unha planta baixa e outra alta. A estrutura está formada por muros de formigón e piares, con vigas de gran canto e losas.

A obra será realizada pola empresa EC Casas por un importe de 116.666 euros, unha inversión que se realizará con cargo ao remanente de Tesourería co que conta o Goberno local, que se está a repartir en distintas actuacións relevantes para a vila marinense, como a reforma do primeiro andar da Casa do Mar para convertela nun Centro de Día ou a pavimentación de Ponteporto.

Este proxecto suporá un importante cambio na imaxe desta parte de Cantodarea, xa que coa demolición do antigo Mercado iniciarase un proceso de urbanización e embelecemento da parcela. Dada a parte de sótano que ten o edificio, será preciso realizar en recheo para chegar á altura da beirarrúa.