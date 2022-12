A demolición do antigo Mercado de Cantodarea, á espera do soterramento da infraestrutura eléctrica

Soterramento da liña de media tensión no antigo Mercado de Cantodarea © Concello de Marín

A situación que ofrecía a instalación de cables de electricidade e telefonía, coa presenza dunha liña de media tensión, obrigou a atrasar a demolición do Mercado de Cantodarea.

Foi necesaria, segundo informa o goberno local de Marín, xestionar con Unión Fenosa a retirada e o soterramento desta liña de media tensión. Pero, ademais, acordaron abordar o proxecto de maneira máis ampla coa renovación de toda a infraestrutura eléctrica e o cableado existente entre o Porto de Marín e a conexión co transformador, que se sitúa no mesmo edificio do antigo mercado.

Os traballos están a realizarse pola compañía eléctrica e, unha vez finalizados, procederíase á demolición do edificio. A previsión do goberno municipal é que se poida executar no primeiro trimestre de 2023, unha actuación moi demandada polos residentes da zona desde hai anos.

Segundo as mesmas fontes, o antigo Mercado de Cantodarea, do ano 1964, supón un exemplo de feísmo ao ser unha construción medio derruida. Coa súa desaparición, o goberno de María Ramallo, espera mellorar a imaxe xeral de todo este espazo.

A estrutura do inmoble atópase formada por muros de formigón e piares, con vigas de gran canto e lousas. Unha vez demolida acometerase a urbanización da parcela, segundo consta no proxecto da obra.