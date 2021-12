Cambio de residuos perigosos por árbores en Cerponzóns

Entrega de árbores a cambio de residuos contaminantes en Cerponzóns © Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns

Os veciños de Cerponzóns levaron á súa casa este domingo árbores a cambio da súa participación na campaña de recollida de residuos perigosos e contaminantes desenvolvida pola Asociación de Veciños O Chedeiro en colaboración da Concellería de Desenvolvemento Sostible.

Esta campaña iniciouse con motivo do Día Internacional dos Bosques, co obxectivo de recoller desperdicios como pilas, cartuchos de tinta ou cargadores e evitar o seu refugallo en lugares non apropiados, concienciando así aos veciños da necesidade de darlles un tratamento que evite a contaminación.

En total, confirma a concellería, recolléronse máis de 3.000 cartuchos e pilas.

Á entrega de árbores aos veciños acudiron varios membros do goberno local, como son os edís de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, o tenente de alcalde Tino Fernández, a concelleira responsable da parroquia Pilar Comesaña, e a responsable de Promoción Económica, Yoya Blanco.