Galicia recomendará limitar as reunións no nadal a "oito ou dez persoas"

A celebración do próximo nadal volverá estar marcada pola covid-19. O avance da sexta onda da pandemia, en días previos a datas tan sinaladas, levou ás autoridades sanitarias a recomendar que se limite o número de comensais.

Así, esta recomendación, que non prohibición -polo menos de momento-, incluirá a petición para que as reunións sociais limítense a "oito ou dez persoas", segundo avanzou este luns o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Así figura no documento no que traballa o comité clínico que asesora á Xunta durante esta pandemia, que tamén propoñerá aumentar o uso do 'pasaporte covid'.

García Comesaña lembrou que a Xunta está á espera de que os tribunais autoricen o seu uso en cinemas, "lugares onde se come e bebe dentro do espazo" ou eventos masivos, o que se sumaría a hospitais, residencias, hostalería e lecer nocturno.

Ante a alta incidencia que está a alcanzar Galicia, o titular de Sanidade recoñeceu que o goberno galego está "preocupado" e busca "expor solucións" para frear o índice de contaxios, xa que os festivos da ponte de decembro "van repercutir".