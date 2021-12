O Goberno provincial aproba o convenio para a rehabilitación interior da Casa do Concello

A Deputación aprobou este venres o convenio para a rehabilitación interior e mellora da accesibilidade da antiga Casa do Concello, unha actuación valorada en preto de 1,4 millóns de euros dos que a institución provincial achega o 90% (1.225.000 euros) e o Concello asume o 10% restante.

As obras do interior centraranse no primeiro andar do edificio, datado de 1879 e con protección integral no Catálogo do Plan Especial de Protección, Reforma Interior e Conservación Artística do Conxunto Histórico Artístico de Pontevedra (PEPRICA), para destinalo a usos institucionais.

Cos traballos tamén se solucionará o problema de accesibilidade, instalando un ascensor e unha entrada adaptada desde a parte traseira, na entrada orixinal ao inmoble (pola rúa Alhóndiga).

A actuación permitirá, á par que se rehabilita o edificio público, mellorar tanto o patrimonio cultural da provincia como a calidade dos servizos ofrecidos á cidadanía.

O Concello de Pontevedra xa aprobou o inicio do proceso de contratación para a renovación e reforma da Casa Consistorial da Praza de España.

Trátase dun proxectos que máis "ilusión" xera dentro do Goberno municipal por mor do que supón a recuperación dun equipamento destas características e do simbolismo que ten para coa cidade.

Dentro do contrato aparecen recollidas diversas melloras para o mobiliario, o equipamento físico da Casa Consistorial. O Concello entende que, tendo en conta a entidade deste espazo, é preciso conxugar dous factores chave: o deseño e a calidade nos materiais a usar.

O prazo de execución para o proxecto será de 12 meses.