A pandemia, sen freo: a área sanitaria xa supera os mil casos activos e ten 37 pacientes ingresados

A evolución da pandemia xa está sen freo na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e o balance oficial deste luns xa revela que supera os mil casos activos de covid-19. En concreto, son 1.033.

Segundo o último balance do Sergas, con datos das seis da tarde do domingo, hai 79 casos activos máis que o día anterior tras confirmarse nunha soa xornada 112 novos positivos e darse 33 altas a pacientes.

Nos hospitais o panorama tamén se segue complicando. Este luns hai 37 pacientes ingresados, tres máis que o domingo, aínda que, en realidade, ingresaron catro novos, pois tamén faleceu unha muller de 93 anos que estaba ingresada no Hospital Montecelo. Foi a cuarta vítima mortal nunha semana e elevou a 209 o total de falecidos pola pandemia na área sanitaria.

En canto aos que continúan ingresados, tres están na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo e 34 en planta de hospitalización, 32 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 2 no Hospital do Salnés.

Ademais, hai 996 pacientes con síntomas leves ou asintomáticos que se atopan en illamento obrigatorio no seu domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 21.562 pacientes e realizáronse 322.703 probas PCR, 951 na última xornada.