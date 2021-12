Os 'vacunódromos' non paran durante a ponte festiva e porán 4.600 terceiras doses cada día

Os 'vacunódromos' instalados na sede da Xunta de Galicia en Campolongo, en Pontevedra, e na antiga Comandancia de Mariña de Vilagarcía non pecharán durante a ponte festiva de decembro e mesmo terán unha actividade intensa, cun mínimo de 4.600 persoas cada día.

A subdirectora de enfermaría da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, Ana García Fernández, sinalou que a previsión é que a actividade se centre en poñer terceiras doses da vacina contra a covid-19 á poboación de 60 a 69 anos e tamén se fará repesca das terceiras doses das persoas de 70 a 79 que aínda non teñan esta dose de reforzo.

En concreto, en Campolongo hai citadas preto de 3.500 persoas para estas terceiras doses cada día e en Vilagarcía preto de 1.100, todas en quendas de mañá e tarde.

Ademais, continúa aberta a autocita para as persoas que aínda non estean vacinadas e hai a posibilidade de acudir sen cita ata os recintos para a vacinación libre daquelas persoas que aínda non teñan a primeira dose.

Durante esta ponte tamén empezará a vacinación do persoal socio sanitario. Durante toda a ponte están citadas nos dous centros unhas 2.200 persoas deste grupo.

A directora de Enfermaría prega á poboación que acuda no seu horario "para evitar colapsos de circulación tanto de vehículos como de persoas".

Todas as persoas citadas recibirán unha mensaxe de texto co día, hora e lugar da cita.