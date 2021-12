Ponte Caldelas pide á Xunta axudas para a limpeza de leiras nas franxas de seguridade contra incendios forestais

Tarefas de extinción do incendio entre Anceu e Barbudo (Ponte Caldelas) © Concello de Ponte Caldelas

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, remitiu unha carta á Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para solicitar a creación dunha liña de axudas para que as persoas maiores ou con poucos recursos poidan facer fronte á limpeza das leiras situadas nas franxas de seguridade contra incendios forestais.

Asegura o goberno local que durante o mes de setembro a empresa pública Seaga realizou máis de 8.000 inspeccións no municipio e enviáronse máis de 1.500 comunicacións aos propietarios para que procedan á limpeza dos seus terreos, dando aos veciños un prazo de 15 días naturais para acometer os traballos.

Con todo Ponte Caldelas defende que está a atender queixas de veciños e propietarios aos que lle é imposible cumprir estas esixencias en tempo e prazo xa que a propia Xunta tarda en ocasións máis de dúas semanas en conceder un permiso de talla de madeira ou para queimas controladas, e as empresas especializadas en rozas atópanse desbordadas coas solicitudes.

A todo iso engádese, máis aló de prazos, que entre os afectados atópanse persoas maiores ou con recursos limitados que non poden pagar por estes traballos, de aí a petición de crear unha liña de axudas específica.

"Desde o Concello de Ponte Caldelas entendemos que o obxectivo da Lei de Incendios é protexer as aldeas do lume, agora ben, parece que a Xunta non é coñecedora da realidade da terra en Galicia, onde temos unha poboación moi vella; onde o Catastro está desactualizado, conta con numerosos erros e hai multitude de leiras a nome de descoñecido’e, sobre todo, que Galicia é o berce do minifundismo, e Ponte Caldelas é só un pequeno exemplo", defende respecto diso o alcalde.