Arrestada unha camareira dun local de lecer de Vilagarcía por vender cocaína

A Policía Nacional da comisaría de Vilagarcía de Arousa detivo unha veciña de Vilagarcía de Arousa de 28 anos de idade, por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de cocaína a terceiras persoas.

Segundo os datos oficiais facilitados pola Policía Nacional, as informacións iniciais partiron de axentes policiais doutras unidades nas que poñían no seu coñecemento dun punto negro no que se podería estar a vender droga cunha continua trasfega de persoas para adquirir substancias estupefacientes.

En base ás esas informacións os axentes levaron a cabo unha inspección nun local de hostalería que desembocou na incautación de 33 bolsiñas termo seladas de cocaína e 780 euros en billetes fraccionados.

Os axentes observaron que a substancia estupefaciente estaba disposta para a súa venda no propio establecemento, achando indicios detrás da barra e nun altillo do local.

Por todo iso os axentes policiais detiveron á muller, camareira do establecemento de lecer por un delito contra a saúde pública.

Os axentes policiais localizaron no interior do local a dous menores de idade xogando á máquina comecartos polo que levaron a cabo xestiónelas pertinentes para facerlle entrega dos mesmos aos seus proxenitores.