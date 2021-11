Un pontevedrés recoñece que arrastrou á súa veciña adolescente á súa casa á forza e tapándolle a boca

Pablo P.L., condenado por intento de detención ilegal e lesións leves © Mónica Patxot Tribunal da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Xuizó contra Pablo P.L., condenado por intento de detención ilegal e lesións leves © Mónica Patxot Fiscal David de la Fuente © Mónica Patxot Avogado Jorge Paladino © Mónica Patxot

Un veciño de Pontevedra, Pablo P.L., recoñeceu este luns que o 26 de febreiro de 2021 tentou meter á forza a unha das súas veciñas, menor de idade, na súa vivenda e tan só frustrou os seus plans porque un familiar da moza impediuno.

O home sentou no banco dos acusados da Audiencia Provincial este luns e recoñeceu os feitos dos que o acusan o fiscal e a acusación particular, que supoñen que cometeu dous delitos: leve de lesións e detención ilegal en grao de tentativa.

Por estes feitos, coa súa conformidade, será condenado a un ano e tres meses de prisión, o pago dunha multa de 45 días a razón de dous euros diarios (isto é, 90 euros) e e indemnizar á súa vítima con 900 euros.

Ademais, a sentenza condenatoria impoñeralle unha orde de afastamento que implicará prohibición de aproximarse á súa vítima, ao lugar no que resida, ao lugar de traballo ou calquera outro lugar frecuentado pola mesma nun radio non inferior a 100 metros, si como prohibición de comunicarse con ela, por calquera medio, todo por un prazo de dous anos. Esta medida implicará, de facto, que deberá mudarse, pois o acusado reside no mesmo edificio e a mesma planta que a menor.

A Fiscalía pedía inicialmente unha pena maior para o acusado, ao que tamén atribuía un delito de ameazas. Con todo, froito do acordo de conformidade, retirou esta acusación. Ademais, a pena viuse reducida porque lle aplicou dúas circunstancias atenuantes, drogadicción e reparación do dano.

Os feitos ocorreron sobre as 17:30 horas do 26 de febreiro, cando a menor, que tiña 17 anos, regresaba ao seu domicilio acompañada dos seus dous cans. Pasou por detrás do seu veciño para dirixirse á porta da súa casa e, nese momento, el "con ánimo de privala da súa liberdade ambulatoria", achegouse a ela por detrás, e tapándolle a boca cunha man, arrastrouna cara á súa vivenda.

Tal e como recoñeceu o acusado, logrou introducila dentro da vivenda e tirouna ao chan, pero ela logrou liberarse da man coa que lle tapaba a boca e comezou a gritar pedindo auxilio. Debido aos berros proferidos, a parella da súa nai, saíu da súa casa xusto no momento en que o acusado pretendía pechar a porta e logrou impedirllo.

O home introduciu o pé para impedir que pechase a porta, alcanzou á menor e aos cans e sacounos da vivenda.

Como consecuencia do ocorrido, a moza sufriu unha crise de ansiedade.

A sentenza que dite a sección cuarta da Audiencia de Pontevedra xa será firme e permitirá ao acusado eludir o ingreso en prisión a cambio de non delinquir durante dous anos e de pagar a indemnización á vítima.