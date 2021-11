Queixas polo mal estado do parque canino da Xunqueira de Alba

Un grupo de usuarios do parque canino da Xunqueira de Alba expresou publicamente as súas queixas polo mal estado no que se atopa este recinto, o único destas características en Pontevedra, a cidade galega con máis cans por habitante.

Sinalan que a conservación deste parque é "lamentable". Entre outros problemas apuntan que as raíces das árbores cada vez están máis expostas "e xa varios cans fixéronse escordaduras por culpa desas raíces" e afirman que o terreo está moi degradado e presenta numerosos buracos que se agrandan coa choiva.

Ademais, lamentan que os luns este recinto adoita estar cheo de botellas de cristal "porque se fan botellóns dentro do parque de cans". Alguén deixou neste espazo varias cadeiras e unha mesa de metal que están oxidadas e tampouco as dúas portas de acceso están en boas condicións, engaden na súa longa lista de danos.

A imaxe de abandono e descoido que reflicte este parque vese agravada coa presenza dunha lona que serve como refuxio ante a choiva para quen asiste a este espazo.

Estes usuarios esperan que o Concello de Pontevedra atenda as súas queixas "xa que levamos desde o 2019 pedindo que se mellore, e estamos en 2021 e nada".

"Non pedimos que se faga máis grande, ou que poñan cousas como tobogáns ou calquera accesorio para que os cans divírtanse máis. O que pedimos é que estea en bo estado, para que os cans gozar e non se fagan dano", afirma unha portavoz destes usuarios. "Estamos cansados de recoller firmas e que non sirva de nada", conclúe.