A centola volve á lonxa: "Veñen escollidiñas, son as mellores que hai"

Inicio da campaña da centola no Grove © Mónica Patxot Inicio da campaña da centola no Grove © Mónica Patxot Inicio da campaña da centola no Grove © Mónica Patxot Inicio da campaña da centola no Grove © Mónica Patxot

A centola regresou ao mercado. Tras meses en veda, os barcos saíron a capturala este luns e, na primeira poxa da confraría do Grove, líder de Galicia en extracción deste marisco, o primeiro lote vendeuse por 24,50 euros. Un prezo máis baixo que nos anos de mellor cotización, pero que deixou satisfeitos aos mariñeiros, esperanzados con ter unha boa campaña.

"Pensamos que vai ser unha boa campaña, a esperanza é o último que se perde", valora Antonio Otero, patrón maior do Grove. Na pasada campaña, que se pechou o pasado xuño, a lonxa do Grove foi a primeira de Galicia, con máis dun millón de euros de facturación. En toda a comunidade capturáronse preto de 640 toneladas que xeraron unha facturación de 5,6 millóns.

Antonio Otero recoñeceu, iso si, que nesta primeira xornada non se lograron os topes máximos de captura por embarcación. No Grove saíron ao mar uns 60 barcos, a maioría pequenos, e colléronse no inicio a campaña 3.400 quilos de centola.

O patrón maior atribúeo a que "ou tempo non é ou máis favorable", pois "está frío e mar en calma" e, para coller moita centola, é necesario que estea revolto.

Adrián, da embarcación 'Pontes', coincide. Saíron este luns dous tripulantes na embarcación e colleron ao redor de 90 quilos, de modo que non chegaron á cota, pois "con este frío, fallou moita". Para que as cantidades aumenten "esperemos que cambie o vento do sur e que se pique o mar, que veña un pouco de mar de fondo".

Este mariñeiro do Grove asegura que ademais de menos cantidade, as centolas eran máis pequenas, aínda que chegaron moitas ao mercado de dous quilos e medio ou tres.

Tamaño aparte, si adianta que son as mellores que da tempada. "Veñen escollidiñas, son as mellores que hai", animou.

A extracción da centola volve estar permitida no litoral das provincias da Coruña e Pontevedra, entre o cabo Corrubedo e A Guarda, desde este domingo, de modo que as primeiras chegaron á lonxa este luns. A cota máxima de captura é de 35 quilos por barco e día, á que se engaden 35 quilos ao día por cada tripulante enrolado e a bordo.