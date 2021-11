Os donos de Il Piccolo e El Cafetín reivindican máis conciliación e controis horarios para a hostalería na charla de Mestizaxes

Os cociñeiros Rubén González e Francesco Iannelli participan nas charlas de Mestizaxes © Mónica Patxot Os cociñeiros Rubén González e Francesco Iannelli participan nas charlas de Mestizaxes © Mónica Patxot Os cociñeiros Rubén González e Francesco Iannelli participan nas charlas de Mestizaxes © Mónica Patxot Os cociñeiros Rubén González e Francesco Iannelli participan nas charlas de Mestizaxes © Mónica Patxot Os cociñeiros Rubén González e Francesco Iannelli participan nas charlas de Mestizaxes © Mónica Patxot

A terceira e última charla do programa Mestizaxes, que busca posicionar a Pontevedra como capital gastronómica, deixou a un lado o ton persoal e intimista das dúas primeiras sesións para tomar un cariz máis reivindicativo. A pandemia deixou á vista as costuras do sector e, agora, coa recuperación, os hostaleiros tratan de atopar solución a un dos seus principais retos: os problemas para conciliar vida familiar e laboral e acabar coas maratonianas xornadas de traballo.

Os encargados de alzar a voz son dúas figuras autorizadas do sector da restauración pontevedresa. Rubén González, chef do Cafetín e gañador en infinidade de ocasións de concursos de tapas tanto en Pontevedra como en certames doutras cidades; e Franceso Iannelli, propietario do restaurante italiano máis famoso da cidade: Il Piccolo; referíronse ao tema da conciliación da vida familiar e laboral para responder a unha pregunta do público. "Eu sempre teño unha comida ao día coa miña familia, é onde se resolven os problemas domésticos. Pero é pola tarde, cando eles cean, eu como", explica o restaurador napolitano asentado desde hai anos na cidade do Lérez.

"A hostalería é un modo de vida", recoñece Rubén González, quen xa está afeito ás esixencias dunha "profesión durísima" porque "cando os demais están a gozar, nós traballamos". Con todo, o chef formado no Carlos Oroza e fillo de hostaleiros recoñece que "debe haber conciliación". Unha das partes positivas da pandemia é que "os horarios se normalizaron", afirma. Con todo, coa desescalada parece que se están volvendo a descontrolar. "O cliente ten que entender que debe haber horarios", reclama.

Por todo iso, en círculos privados do sector está a trazarse un plan que pasa por solicitar á Xunta a aprobación dun decreto que regule os horarios e que marque como hora de peche dos restaurantes a unha da madrugada. Unha hora bastante tardía en relación con outros países de Europa. "En Italia pechan ás 22 horas", puntualiza Iannelli.

Esta necesaria regulación dos horarios non só servirá para mellorar a calidade de vida dos hostaleiros, tamén traerá unha profesionalización do sector e será máis atractivo para conseguir man de obra, un dos graves problemas que sofren actualmente bares e restaurantes.

Con todo, no sector son conscientes de que a solución non pasa só pola aprobación de leis. Saben que os empresarios deben ser máis profesionais e serios. "Na hostalería hai que incidir na xestión e nas finanzas para que todo sexa máis eficiente", pide Rubén González dando por conseguida a oferta dun produto e un servizo de calidade.

Adiantar a hora de peche será ademais beneficiosa para o resto de subsectores da hostalería. "Hai que pechar pronto para que un poida irse a tomar unha copa a outro local", suxire Francesco coa idea de repartir a riqueza entre todos os locais porque, no seo da hostalería, están cada vez máis convencidos de que non hai competencia, senón compañeiros de profesión.