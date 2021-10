Mestizaxes, o festival das cociñas do mundo feitas con produto local

Presentación do primeiro festival da cociña internacional Mestizaxes © Concello de Pontevedra Cartel do ‘I Festival Gastronómico Mestizaxes. As Cociñas de Ida e Volta’ © Concello de Pontevedra Oferta culinaria no ‘I Festival Gastronómico Mestizaxes. As Cociñas de Ida e Volta’ © Concello de Pontevedra

Pontevedra Capital Gastro, o proxecto para incentivar a economía local a través de actividades que poñen en valor a hostalería, cociña e produtos locais, regresa na primeira semana de novembro coa celebración do primeiro festival gastronómico Mestizaxes.

Este evento, que se desenvolverá entre o 2 e o 7 de novembro, está impulsado pola Concellería de Promoción Económica e Turismo en colaboración coa Universidade de Vigo.

Mestizaxes ten como obxectivo "darlle visibilidade á cociña internacional da cidade", manifestaba a concelleira Yoya Blanco, á vez que lembraba a grande achega desta multiculturalidade á oferta culinaria pontevedresa.

O programa de actividades componse de dous tipos de eventos. Por unha banda, uns faladoiros titulados Encontros Mestizos, que se desenvolverán na sede da Vicerreitoría do Campus Universitario de Pontevedra (Casa das Campás) e que consistirán en conversas entre representantes da cociña internacional en Pontevedra e da cociña galega, que ademais de falar, elaborarán un prato. Por outra parte, o ‘I Festival Gastronómico Mestizaxes. As Cociñas de Ida e Volta’, achegará unha proposta moito máis lúdica aberta a todo o público nunha gran carpa instalada na praza de España.

A iniciativa foi presentada este venres na Sala de Prensa do Teatro Principal nun acto no que participaron a concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco; o vicerreitor do Campus de Pontevedra, Jorge Soto; e os chefs Rubén González Vallejo, de El Cafetín, Francesco Iannelli, de Il Piccolo, Carmen Canabal, de Causa Street Food, e Marta García, de Meigas Fóra, que protagonizarán dous dos Encontros, así como Marta Santiago, de A Fervella, en representación da Banda Cociñas de Pontevedra.

ENCONTROS MESTIZOS

Os Encontros Mestizos, aos que só se poderá asistir por convite para respectar as restricións de aforo, celebraranse na Casa das Campás os días 2, 3 e 4 de novembro a partir das 11:30 horas.

O encontro inaugural do martes 2 de novembro estará protagonizado por Ilhem e Rafael, do restaurante Dukela (cociña de Marrocos), e o estrella Michelin Iñaki Bretal, do Eirado da Leña, contando co vicerreitor da UVigo Jorge Soto como moderador da charla.

O mércores 3 de novembro, o responsable da revista La Alacena Roja, Alberto Traversa, conducirá o encontro entre Carmen Canabal, do restaurante Causa Street Food (cociña de Perú), e Marta García, de Meigas Fóra.

E o xoves 4 de novembro será a quenda de Francesco Iannelli, de Il Piccolo (cociña de Italia), e Rubén González Vallejo, de El Cafetín, que serán moderados polo profesor Ricardo Fernández, do CIFP Carlos Oroza.

FESTIVAL GASTRONÓMICO MESTIZAXES

O mesmo xoves 4 de novembro pola tarde dará comezo o ‘I Festival Gastronómico Mestizaxes, as Cociñas de Ida e Volta’, aberto a toda cidadanía na carpa instalada diante da antiga Casa Consistorial con dez postos de establecementos hostaleiros de Pontevedra que ofrecen cociña internacional de países concretos. Tamén haberá un posto con café de orixe e outros dous para bebidas.

"A oferta gastronómica será en formato tapa, de xeito que o público asistente poida degustar varias receitas. Cada un dos restaurantes ofrecerá catro tapas salgadas e un doce. O aforo máximo previsto na carpa é de 360 persoas", indicou Yoya Blanco.

A relación de países e expositores é a seguinte: Perú, da man de Causa Street Food; México, con La Catrina; Venezuela, con Arepas Gastrobar; Xapón, con Kenzo; Chile, co Saudade; Brasil, coa Croquetería El Crack; China, con El Cafetín; Estados Unidos, con Candela Grill Burguer; e Portugal, como país convidado. Complétase a oferta cos postos de Cociña Internacional Vegana e Café de orixe, de El Club del Café, ademais do viño achegado pola IXP Ribeiras do Morrazo e a cervexa de Estrella Galicia.

PROGRAMA DO FESTIVAL GASTRONÓMICO MESTIZAXES

Xoves 4 de novembro:

19:00 horas: Inauguración e apertura dos postos

21:00 horas: Noite universitaria (Xoves Universitario)

22:00 horas: Actuación do DJ Fon Kid

Venres 5 de novembro:

12:00 horas: Apertura da carpa

13:00 horas: Sesión vermú con DJ T.O.T.S.

17:30 horas: Gravación do programa O Chuso

21:00 horas: Sesión nocturna con DJ T.O.T.S.

00:00 horas: Peche da carpa

Sábado 6 de novembro:

12:00 horas: Apertura da carpa

13:00 horas: Sesión vermú con DJ T.O.T.S.

21:00 horas: Sesión nocturna con DJ T.O.T.S.

00:00 horas: Peche da carpa

Domingo 7 de novembro:

12:00 horas: Apertura da carpa

13:00 horas: Sesión vermú con DJ T.O.T.S.

17:00 horas: Peche da carpa