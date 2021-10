Sanxenxo mantén o IBI reducido para os próximos dous anos

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, asinará na primeira semana de novembro o decreto que inicia o proceso administrativo para a elaboración e tramitación do orzamento de 2022 da entidade local e os catro organismos municipais Terra, Nauta, Insula e Turismo. A intención do goberno é aprobalo antes de finalizar o ano.

Desde o Concello de Sanxenxo infórmase de que a pesar das consecuencias económicas que supón o incremento do prezo da luz, que obrigará a triplicar a partida no orzamento municipal, e a sentenza que declara inconstitucional a plusvalía pola que o Consistorio ingresaba 2 millóns de euros anuais, o goberno local manterá os impostos no mínimo posible.

Fontes municipais manifestan que o Goberno de España debe arbitrar a forma de compensar aos concellos pola caída de ingresos que supón a sentenza do Tribunal Constitucional sobre o imposto de plusvalía.

Á espera desas medidas compensatorias, o goberno local lembra que os tres impostos que afectan a máis cidadáns en calquera concello son o IBI, a taxa de lixo e o imposto de vehículos. E que nos tres casos, Sanxenxo "mantenos no mínimo, moi por baixo de concellos similares da nosa contorna, Poio, O Grove, Pontevedra e Vilagarcía".

Engade que no caso do IBI, o imposto de maior recadación, hai seis anos que o goberno local baixouno do 0,48% ao mínimo que permite a lei, o 0,40%, que manterá en 2022 e 2023.

A decisión de manter o nivel impositivo do IBI, lixo e vehículos no mínimo supón recadar 5,4 millóns de euros menos ao ano, aclaran desde o Concello á vez que apuntan que ese diñeiro servirá, en poder dos veciños, para xerar máis consumo, máis actividade económica e emprego.