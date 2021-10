Limpan os accesos aos cemiterios municipais de Cerdedo-Cotobade

Limpan os accesos aos cemiterios municipais © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de realizar diversas melloras e actuacións de limpeza nos viais e accesos aos cemiterios do municipio para telos nas mellores condicións para as datas de Todos os Santos e Defuntos.

A brigada de obras procedeuse, durante estes últimos días, a limpar e rozar os entornos próximos aos camposantos e nos principais accesos aos mesmos, especialmente naqueles de maior tránsito e concorrencia de xente.

Este labor faise tradicionalmente de xeito intenso no mes de outubro con independencia doutras actuacións de mantemento puntuais ao longo do ano e que se van acometendo en función das necesidades e das solicitudes que se van facendo por parte da veciñanza.

O alcalde, Jorge Cubela, deu instrucións precisas aos operarios municipais para que reforzaran a presenza de colectores e papeleiras e revisaron as conducións de auga e servizos públicos nos cemiterios do municipio co fin de favorecer as tarefas de limpeza que nestas datas acometen as familias.

Tamén se revisaron e reprogramaron as luminarias das inmediacións dos cemiterios para que permanezan acesas durante máis horas nestes días.