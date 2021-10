Visitas guiadas no Museo para tratar os rituais da morte na arte durante o Mes dos Defuntos

Novembro é o Mes dos Defuntos e, por este motivo, o Museo de Pontevedra organizará percorridos guiados polos seus fondos a través da actividade que leva por título: 'Como te ves, eu vinme, como me ves, ti veraste'.

Nestas visitas trataranse cuestións relacionadas coa morte e os rituais cos que se trata esta temática na arte, desde os enterramentos na época do Neolítico ata os costumes que se exercían durante o século XIX.

O departamento de Educación do Museo desenvolverá esta iniciativa nos edificios Sarmiento e Castelao. No primeiro inmoble, na sala 1, comezará o percorrido analizando a prehistoria galega cos monumentos funaerarios do megalitismo. Noutra sala explicarase a tradición dos enterramentos en época romana con información sobre os 'Estelas de Vilar de Sarria' e o 'Estela de Cornelio Cressimo', para finalizar con detalles sobre o xacemento da Lanzada.

No Edificio Castelao, os asistentes poderán coñecer como eran os enterramentos durante a Idade Media e o seu cambio respecto a a época romana, co exemplo do Sepulcro de Suero Gómez de Soutomaior e laudas gremiais. Na sala do século XIX poñeranse como exemplo o 'Retrato de señora con pita' e cinco miniaturas en estoxo de daguerrotipo para despois percorrer a sala de Goya e ver catro series dos seus gravados, para facer fincapé nunha lámina da serie Os Caprichos. Por último, farase un repaso á Xeración Doente.

Estas visitas están previstas os martes 2, 16 e 30 de novembro a partir das 18.00 horas.

Para participar é necesario inscribirse enviando un correo electrónico a reservas.museo@depo.gal