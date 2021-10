Un xuízo digno dun "thriller psicológico hollywoodiense con tintes románticos"

No banco dos acusados sentou un home por, supostamente, estafar á súa noiva © PontevedraViva O acusado e a denunciante © PontevedraViva

A sección segunda da Audiencia de Pontevedra celebrou este xoves un xuízo por un delito de estafa que, tal e como sinalou un dos avogados, tiña un guion digno dun "thriller psicológico hollywoodiense con tintes románticos" ou mesmo dun culebrón.

No banco dos acusados sentou un home por, supostamente, estafar á súa noiva.

A querelante, unha anestesista pontevedresa, asegura que o seu noivo ocultoulle que estaba casado con outra muller e que lle fixo pedir un crédito bancario do que quedou con parte do diñeiro.

O acusado, un licenciado en dereito económico que traballaba como 'bróker', sorprendeu o tribunal ao declarar que a súa relación sentimental coa querelante non terminou, que segue namorado dela e que el mesmo pediulle que non retirase a demanda na súa contra porque está disposto a asumir unha pena de prisión para que ela non teña problemas coa súa familia. Así llo dixo hai catro meses cando ela o visitou na prisión de Monterroso, onde cumpre condena por outra causa. "En ningún momento me pidió el dinero", dixo.

O home declarou ante o tribunal que nunca enganou á súa noiva e que, cando foron vivir xuntos, un mes despois de coñecerse polo web de citas Badoo, contoulle que estaba casado con outra muller que reside en Melide, pero que esa relación non funcionaba.

A denunciante e o acusado coinciden no seu relato ao sinalar que en xaneiro de 2015 o pai do bróker sofre un revés económico que lle xera unha débeda dun millón e medio de euros e a el córtanlle os ingresos. Este axente de bolsa que viaxaba con frecuencia a Londres e Hong- Kong. A anestesista ofreceuse entón a axudalo, aínda que el non quería, e pediu un préstamo de 50.000 euros que, en parte, servirían para axudar a súa parella.

El sostén que os movementos de diñeiro desde a conta dela foron en todo momento consentidos pola muller, algo que esta nega aínda que carece de elementos para probalo.

Eses movementos foron ingresos na conta da exmuller do bróker, que compareceu no xuízo como testemuña e explicou que con ese diñeiro se cancelaron varios préstamos rápidos que o seu exmarido contratou sen o seu consentimento. Esta muller tamén explicou que non sabía nada da amante pontevedresa do seu esposo e que o seu matrimonio estaba roto porque o acusado tiña unha terceira muller, tamén veciña de Melide.

A anestesista non tivo reparo en admitir ante o tribunal que estaba "perdidamente enamorada" do bróker, que a relación era "idílica" e que continuaron xuntos mesmo despois de descubrir esas supostas estafas, facendo dúas "maravillosas" viaxes a Italia.

Para rematar este enredo a denunciante contou que ten unha filla, que está a punto de cumprir dous anos, aínda que non está segura se a nena é do acusado.

A Fiscalía solicita para el catro anos de cárcere por un delito continuado de estafa e, ademais, reclama que pague unha multa de 3.000 euros e indemnice á vítima cos 22.500 euros que, supostamente, defraudou mediante os seus enganos.