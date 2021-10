Un home que levaba unha dobre vida, a xuízo por estafar á noiva coa que vivía en Pontevedra e pedir un crédito ao seu nome

Un home sentará o vindeiro xoves 28 de outubro no banco dos acusados da Audiencia Provincial por presuntamente estafar á súa parella, coa que convivía en Pontevedra ocultándolle que levaba unha dobre vida, pois estaba casado e tiña outra vivenda coa súa muller en Melide.

A Fiscalía considera que o home, de iniciais I.S.G. é autor dun delito continuado de estafa e pide ao tribunal da sección segunda da Audiencia que lle impoña unha pena de 4 anos de prisión e o pago dunha multa de 3.000 euros, 10 meses a razón dunha cota diaria de 10 euros. Ademais, pide que se lle condene a indemnizar á súa vítima con 22.483,65 euros, cantidade que supostamente lle defraudou con enganos.

Así mesmo, o fiscal pide que pague á súa vítima as cantidades derivadas da solicitude dun crédito de 50.000 euros que pediron con cargo ao soldo dela durante a relación.

O home xa foi condenado no ano 2014 por un delito de defraudación tributaria á pena de dous anos de prisión. Ese mesmo ano, en maio de 2014 contactou coa vítima a través de Internet, segundo o fiscal, "co propósito de obter un beneficio económico".

O acusado, segundo o fiscal, díxolle que era solteiro e bróker nas bolsas de Londres e Hong Kong, así como ocasionalmente na de Barcelona. Ela era médico e pasaba por unha situación de ruptura coa súa parella tras 14 anos de relación.

O acusado a vítima iniciaron unha relación sentimental e en xuño comezaron unha convivencia na vivenda dela na cidade de Pontevedra. O acusado ausentábase de forma constante alegando razóns laborais. Para facer posible o engano, utilizou as empresas Vocelio e Flash Media, que lle proporcionaban prefixos dos lugares aos que dicía ir, tales como Hong Kong, de maneira que lle daba a ela un número co prefixo da devandita cidade coma se fose o da súa oficina e se ela chamaba e non lle contestaban, saía unha locución en chinés.

En realidade, o acusado estaba casado e non realizaba tales viaxes, senón que quedaba en Melide coa súa esposa, pero a vítima, enganada, mesmo o levaba ata o aeroporto de Santiago para as súas viaxes. En realidade, alí íao a recoller a súa muller.

O acusado fíxolle crer que se trataba dunha relación seria que desexaba formalizar e fíxoa partícipe dalgúns acontecementos familiares. En xaneiro de 2015 manifestoulle que tiña problemas laborais, polo que se atopaba moi abatido, xa que lle bloquearan as contas correntes por ser avalista do negocio do seu pai e que por iso non tiña liquidez.

A muller creuno e correu con todos os gastos diarios, deulle determinadas cantidades de diñeiro e el convenceuna para que pedise un crédito de 50.000 euros avalado coa súa nómina do hospital, dicíndolle que pronto cobraría unha suma importante e podería cancelalo. Usando ese crédito, realizou desde o computador dela dúas transferencias, unha a favor da súa muller e a outra a favor do seu pai. Non consta que nin a esposa nin o pai estivesen ao tanto das argucias do acusado.

Nese tempo, ademais, compraba por Internet e dispoñía de diñeiro mediante Hal Cash, sen coñecemento da vítima. Ela críao e, a pesar de que o director do banco avisoulle destas operacións, el deulle escusas que creu.

El prometeulle que o pagaría todo en breve, xa que tiña en marcha un bo negocio de vehículos, para o que lle propuxo viaxar con el a Italia, onde tiña reservado un Porsche e outros vehículos.

A vítima empezou a darse conta do vos enganos cando chegou a Italia e non había ningún coche e recibiu unha chamada dunha persoa que asegurou ser a esposa do acusado. Pediulle explicacións e el negouno, dicindo que era mentira e que se trataba dunha noiva resentida. Con todo, ela devolveu a chamada ao mesmo número e a esposa envioulle unha foto da voda.

A muller pediulle ao acusado que lle devolvese o diñeiro, pero, lonxe de facelo, fixo dúas transferencias en concepto de 'pago de decoración' e abandonou o domicilio. En total, quedou con 22.483,65 euros dela, a través de transferencias á súa esposa e o seu pai e distintas compras e pagos por internet.