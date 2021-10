Rafa Domínguez: "Entendo que a Feijóo lle valla que Ence quede en Galicia, pero a min non. Para Pontevedra é un drama"

O presidente do PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, valorou este sábado o informe do Consello Consultivo de Galicia que ve "perfectamente viable" a adscrición da factoría de Ence en Lourizán ao Porto de Marín e a reunión en Madrid o pasado xoves entre o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira.

Do encontro do seu xefe de filas no PP con Teresa Ribeira destacou que o presidente da Xunta arrincoulle o compromiso á ministra de que Ence quedará en Galicia para asegurar que este compromiso, para el, como responsable local de Pontevedra, e na súa defensa dos intereses dos pontevedreses, non lle parece suficiente.

"Entendo que ao señor Feijóo lle valla que Ence quede en Galicia, pero a min non. Para Pontevedra é un drama", asegurou Domínguez, que cre que no papel que lle toca desempeñar a Feijóo como presidente da Xunta é normal que considere que con que a factoría estea situada nalgún punto da comunidade autónoma é suficiente, pero para Pontevedra o traslado sería negativo.

Respecto diso, mantén que "non se pode entender que despois de tanto tempo de Ence en Pontevedra agora outras moitas cidades se disputen a riqueza e os empregos que xera, e a nosa cidade quede sen nada". E Engade que "para Galicia pode ser igual, pero para Pontevedra non".

En relación co ditame do Consello Consultivo de Galicia, destacou que resulta crucial para o futuro da factoría e anunciou que o PP de Pontevedra levará mocións aos plenos do Concello de Pontevedra e a Deputación Provincial e elevará ao Parlamento de Galicia iniciativas para defender as conclusións do documento como "solución" para manter os postos de traballo de Ence no municipio.

O presidente do Partido Popular de Pontevedra lembra que desde o seu equipo trabállase desde hai tempo "para que centos de familias non perdan os seus recursos" e a cidade de Pontevedra "non perda a maior empresa" e con este ditame atópase unha "solución xurídica que permite que a empresa siga onde está" independentemente das sentenzas da Audiencia Nacional que anulan a última prórroga á súa permanencia na Ría.

Domínguez xa adiantou que non vai permitir "que se discuta a categoría xurídica" do Consello Consultivo de Galicia e sinalou que o propio Concello de Pontevedra recorreu en polo menos 22 veces a este organismo para consultar dúbidas xurídicas. Agora que "xa hai unha solución xurídica para que tantas persoas non se vaian ao paro", defenderaa.

Ademais, o responsable local do PP sinalou que, unha vez que existe esa solución xurídica , "agora o que necesitamos é vontade política", xa non hai ningún "impedimento xurídico" e non ten sentido que se siga falando de demolición, unha expresión á que fixeron referencia esta semana o Goberno central e o Concello de Pontevedra.

Respecto diso, Domínguez teno claro: "se Ence non segue onde será porque o PSOE e o BNG non toman esa decisión política". E contrapón dous tipos de política, a do PP que busca solucións xurídicas e a do resto de partidos que falan de demolición.