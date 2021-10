O banco de perrucas da AECC rexuvenece: "Cada vez hai xente máis nova que necesita outro tipo de peiteados"

Sara Fernández, traballadora social da AECC en Pontevedra, amosa unha das perrucas © Mónica Patxot Sara Fernández, traballadora social da AECC en Pontevedra, amosa unha das perrucas © Mónica Patxot

O cancro non entende de idades e na sede provincial da Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra están a comprobalo en primeira persoa nos últimos meses. Aumentou o número de mozas novas coa enfermidade que acoden para interesarse polo seu banco de perrucas. Esta circunstancia non necesariamente implica que aumentasen os diagnósticos entre as mulleres de menor idade, senón que entre elas hai cada vez máis demanda deste recurso co que a entidade presta perrucas, panos e turbantes para eses momentos complicados nos que os tratamentos provocan a caída do cabelo.

Para facer fronte a esta demanda á alza, a asociación acaba de adquirir nun establecemento da cidade 18 novas perrucas que prestan ás usuarias que se achegan á asociación. Súmanse ás ao redor de 200 que xa tiñan ata o de agora e axudan a renovar e rexuvenecer un servizo que durante o verán chegou a dar servizo a seis mozas nunha mesma semana.

A adquisición xa se facía inaprazable. Sara Fernández, traballadora social da AECC en Pontevedra, confirma que "desde hai certo tempo" hai unha "necesidade existente" pola demanda de mozas "cada vez máis novas, entre os 25 e os 35 anos". Son mulleres que suman á dor física e impacto da enfermidade na saúde e a nivel mental o choque psicolóxico que implica ver que a súa propia imaxe cambia e pasan a non recoñecerse no espello.

"Cada vez hai xente máis nova" e este novo perfil "necesita outro tipo de peiteados", máis actuais que os que había en stock no banco de perrucas, por iso optouse por realizar esa compra, por ofrecer propostas de pelo curto, longo, moreno, louro, liso, rizado, con flequillo... todas as posibilidades, pero seguindo a moda actual. Todas son de pelo sintético e, en xeral, máis longas que as que adoitan utilizar as mulleres de máis idade.

A demanda víana na asociación no seu día a día, non se basea en ningún estudo científico senón en "o que vemos aquí". A moza máis nova que acudiu a eles tiña 24 anos, pero non é, nin moito menos, unha excepción, pois nos últimos días chegaron mozos de 25, 27, 28, ou 32 anos.

Nos últimos días acudiu unha moza de 25 anos que confirmou a necesidade desta renovación. Chegou chorando. Aínda non se lle caera o cabelo pola radioterapia e a quimioterapia, pero esperaba o momento de forma inminente e era estudante, de modo que non se podía permitir o importante desembolso de diñeiro que implica comprar unha perruca. As de pelo sintético roldan os 500 ou 600 euros e as naturais ao redor de 1.000, algunas mesmo 1.500.

Os préstamos son gratuítos, pois o banco concibiuse para axudar ás persoas para as que, en plena enfermidade, resúltalles inasumible este gasto.

O servizo é posible grazas á solidariedade das persoas que fan posible o funcionamento da AECC e tamén de pacientes que, tras superar a enfermidade, doan as súas propias perrucas ou de centros de estética que realizan as súas achegas.

"As perrucas vanse renovando soas", asegura Sara Fernández, pero nestes momentos a necesidade chegaba polo tipo de postizos existentes, pois para que o banco funciona debe estar adaptado a todas as idades e estilos e non é o mesmo o pelo que necesita unha moza que unha señora de maior idade. Búscase que a usuaria poida atopar opcións acordes aos seus gustos e á súa comodidade.

Estas perrucas, ademais, sempre regresan ao banco, pois, unha vez superada a enfermidade, as pacientes devólvenas. Ademais, compleméntanse coas que se realizan grazas ás doazóns de pelo natural que recibe a asociación. Na súa sede provincial recollen as coletas que doan cidadás que queren colaborar co servizo, coa recomendación que deben medir sobre 35 centímetros. Desde Pontevedra envíase a unha empresa que colaborar coa entidade e que devolve ese pelo convertido en perruca.

Este recurso teñen gran demanda porque as pacientes atópanse con que "ademais do estigma da enfermidade", teñen o "estigma físico dunha sociedade na que as mulleres, e máis as novas, queren ir á moda, estar guapas".

Ademais, moitas buscan con esta perruca minimizar o impacto que a enfermidade poida ter nas persoas que as rodean, pois "hai moitas nais que buscan con isto que os seus fillos non se dean conta"

Todos as persoas interesadas neste ou outros servizos da asociación e as que desexen doar material, poden solicitar información no teléfono gratuíto de Infocáncer 900 100 036 (24 h./365 días).