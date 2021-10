Nos últimos 21 meses detectáronse 50 casos precoces de cancro de mama en Pontevedra e no distrito do Salnés

O programa de Detección Precoz de Cancro de Mama, que desenvolve a Consellería de Sanidade, explorou entre xaneiro do 2020 ata setembro de 2021 a un total de 5.245 mulleres con idades comprendidas entre os 50 e os 69 anos no Concello de Pontevedra, un 84% da poboación diana á que vai dirixida este programa. Entre estas mulleres, detectáronse 201 casos que foron remitidos a unha unidade de diagnóstico e tratamento para completar as probas resultando 30 casos de cancro de mama.

No distrito sanitario do Salnés, a través deste programa explorábanse durante estes 21 meses a un total de 8.237 mulleres, o 85% da poboación diana na comarca, co resultado de 20 patoloxías malignas entre as mulleres da zona arousá.

A infraestrutura asistencial deste programa na provincia conta con unidades de exploración no Centro de Saúde da Parda en Pontevedra, no Hospital do Salnés en Vilagarcía de Arousa e no Hospital do Meixoeiro en Vigo. Nestes centros realízanse as probas mamográficas e tamén están dotados con unidades de avaliación radiolóxica, que centralizan a lectura das mamografías, segundo informan desde a Consellería de Sanidade. Tamén contan con unidades de diagnóstico e tratamento, integradas polas consultas de Cirurxía e/ou Xinecoloxía dos hospitais públicos da rede do Sergas.

Co programa de Detección Precoz do Cancro de Mama búscase reducir nun 25% a mortalidade que provoca esta enfermidade nas mulleres. Cada ano márcase o obxectivo de alcanzar unha participación próxima ao 70% das mulleres que se citan nesa franxa de idade, ademais de asegurar o seguimento das mulleres que ofreceron resultado positivo na proba.

Desde a Consellería de Sanidade incídese na importancia dun diagnóstico precoz, que aumenta ata nun 90% as posibilidades de curación, porcentaxe que supera o 95% cando o diagnóstico realízanse antes de que se faga invasivo.

A cita ás mulleres na provincia é persoal e por Concellos, para garantir a periodicidade de dous anos do cribado en cada municipio. Esta cita envíase por carta de 10 a 15 días antes do día da proba mamográfica. Ademais, facilítase o teléfono 981.14.14.14 para que as usuarias poidan informar sobre cambios de domicilio, realizar cambios na cita ou consultar calquera dato sobre a proba.

No caso de que, tras a primeira proba, sexa necesario realizar outras para chegar a un diagnóstico, as mulleres reciben unha carta certificada e con xustificante de recepción. Nesa carta facilítase unha cita para ser atendidas pola unidade hospitalaria de diagnóstico e tratamento e un teléfono de atención directa.