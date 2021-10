RADIO.- Si, víchela en Pontevedra e empezou a cantar na rúa para superar o medo escénico

A cantante vilagarciá Alexandra Carrera en PontevedraViva Radio © Mónica Patxot Alexandra Carrera © Mónica Patxot

Pastora Soler e o mismísimo Joaquín Sabina foron noticia en 2014 polas consecuencias do medo escénico. Un episodio que tamén viviu e acaba de superar Alexandra Carrera, protagonista deste podcast do 'Cara a cara'. É vilagarciá e cantante profesional. Nestes momentos non pode vivir da música porque a pandemia pasou a guillotina ás actuacións en vivo, neste caso á orquestra de verbenas para a que traballaba.

Formouse en varias escolas en canto e danza e accedeu á Escola de Artes Escénicas de Víctor Ullate en 2015 a través dunha bolsa para talentos. Durante esa estancia en Madrid conseguiu formar parte da Gospel Living Water como solista soprano, un proxecto musical que pretende achegar o góspel ao público.

A súa primeira aparición televisiva foi con cinco anos na TVG, acompañando ao grupo folclórico no estaban as súas irmás. Despois participou noutros programas como 'Recantos', o Rising Star de Portugal; no OT Fest, o Festival de Operación Triunfo; o pasado 2020 en Got Talent e este ano en 'A liga dos cantantes extraordinarios' tamén da canle autonómica.

"Empecei a sentir medo escénico. Secábaseme a boca, tiña moitos nervios, taquicardias, tremíame a voz", lembra. Unha situación que lle provocaba gran impotencia ao non recoñecerse a si mesma facendo o que sabía facer. Decidiu tomar as rendas dunha forma contundente. Comprou un altofalante para comezar a cantar na rúa. Así, a finais do pasado setembro, plantouse na céntrica rúa de Benito Corbal de Pontevedra.

"Tiña moitos nervios porque non sabía o que me ía a atopar. Fíxenme a miña lista de reproducións... e a ver que pasaba". "Non me esperaba a resposta tan brutal da xente, foi incrible. Parábanse, achegábanse e dábanme o parabén. Á terceira canción díxenme: xa está, solteino. Facía tempo que non me sentía tan ben comigo mesma" relata en PontevedraViva Radio.

A experiencia foi tan sanadora e gratificante, que decidiu que tiña que repetir e así o está facendo un par de veces á semana "mentres non estea a traballar no meu a lume de biqueira".