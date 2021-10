166 persoas participaron na camiñada de Ponteandadas polo río dos Gafos

Segunda camiñada de Ponteandadas © Concello de Pontevedra

Un total de 166 persoas participaron na mañá deste domingo no segundo roteiro do programa Ponteandadas. Nesta ocasión, os participantes percorreron a contorna do río dos Gafos a través do lugar de Cabanas, en Salcedo.

Impulsada pola Concellería de Deportes, Actividade Física e Saúde no marco do seu proxecto A Vida é Movernos, a camiñada, marcada e indicada con frechas amarelas, desenvolveuse en base un estrito protocolo anti-covid, do mesmo xeito que a anterior saída.

Así, realizáronse grupos dun máximo de 20 persoas con recepción nun circuíto valado localizado na Praza do Gremio de Mareantes e medidas de prevención, mascarilla obrigatoria, distancia mínima de dous metros e a necesidade de respectar as indicacións dos monitores, de non adiantalos e de manterse sempre no mesmo grupo. Tamén contaron con servizo de ambulancia.

A seguinte ruta de Ponteandadas será o domingo 24 de outubro no parque forestal da Fracha e con saída desde a área recreativa ás 10:00 horas. Ademais, a Concellería ten previstas dous roteiros máis, un polo encoro do Pontillón do Castro para o 7 de novembro e outra polo parque forestal da Tomba para o 21 de novembro.

As persoas interesadas en participar poden inscribirse coa firma Naturgaliza a través da dirección de correo electrónico ponteandadas@gmail.com ou o whatsapp 625 48 26 36. O máximo de participantes é de 200 por roteiro.