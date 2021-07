Paloma Castro: "ENCE ten que seguir no noso territorio porque senón sería un fracaso por parte das administracións públicas"

A deputada do PSOE por Pontevedra, Paloma Castro, fixo balance este xoves da actividade parlamentaria do grupo socialista e a súa propia no último ano, o primeiro do mandato no Pazo do Hórreo, e aproveitou para pedir ao grupo maioritario, o PP, e ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que debe "apostar polo

municipalismo para saír da crise".

"O PP non pode seguir na política da confrontación, senón que ten que facer aos concellos partícipes da reactivación", pediu Castro, que xa avanzou que o novo curso político que empezará despois do verán vai estar marcado polos Fondos Europeos para a recuperación Next Generation, que supoñerá unha inxección económica que "non podemos desaproveitar".

Ao fío destes fondos, e a preguntas dos medios de comunicación, a deputada socialista valorou que apoia que se destinen eses fondos á recolocación da factoría de Ence en Lourizán noutro punto da comarca de Pontevedra ou de Galicia tras a recente sentenza da Audiencia Nacional que anulou a prórroga concedida á fábrica polo goberno en funcións de Mariano Rajoy. "Creo que é necesario. Ence é unha empresa moi importante xa non só na nosa comarca, senón non territorio galego", insistiu.

A deputada socialista considera que "todas as administracións competetentes, empezando pola Xunta, que é a que ten que ter a xestión industrial, e continuando polo Goberno do Estado e ou Concello, teñen que poñerse a traballar porque Ence ten que seguir non noso territorio". Pola súa banda, aposta por que se recoloque a factoría "se pode ser na nosa comarca, pero senón dentro do territorio galego, sen dúbida" e por traballar para conseguilo "porque senón sería un fracaso por parte das administracións públicas".

A preguntas da prensa, Paloma Castro tamén engadiu que "non podemos admitir a postura de Colmenares", en referencia ao conselleiro delegado de Ence, Ignacio Colmenares e as declaracións nas que asegurou que non hai localización alternativa para a factoría de Galicia.

"Creo que é unha tomadura de pelo que poida dicir que en todo o territorio galego non existe ningunha localización posible para a empresa que non sexa onde está porque entón, por esa regra de tres, non podería haber ningunha empresa pasteira en ningún lugar do mundo, todas tingan que estar na Ría de Pontevedra", sostivo Palomo Castro .

PROMESAS PENDENTES

Á hora de facer balance do último curso político, a deputada pontevedresa enumerou as promesas da Xunta co municipio que seguen "pendentes", entre as que destaca que a dragaxe do río Lérez segue "paralizada" ou a urbanización do barrio de Monte Porreiro prometida hai unha década para acometer en tres fases e cunha soa executada.

Esta dúas demanda e moitas outras centraron a súa actividade parlamentaria, na que tan só logrou que a Xunta escoitase a demanda dunha sala de espera "digna" para as mulleres vítimas de violencia de xénero nos xulgados, pero demandou sen éxito que se cubrisen as baixas no centro de saúde de Monte Porreiro ou se modificase o Punto de Encontro Familiar, pois "non reúne as condicións para dignificar as vítimas".

O proxecto de ampliación do Hospital Montecelo centrou parte do seu labor de fiscalización do Goberno da Xunta, pois pediu explicacións sobre o primeiro proceso de licitación do proxecto, que quedou deserto, e agora está a realizar seguimento para que as obras fáganse con "dilixencia" e garántase un hospital de "calidade" para que "non pase como noutros como o Zendal", en alusión ao centro madrileño.