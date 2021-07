Suspenden por terceira vez o xuízo na Audiencia polo alixo de 1.700 quilos de cocaína do Titán III

A Audiencia Provincial de Pontevedra suspendeu este martes, por terceira vez no que vai de ano, o xuízo no que sentarán no banco os 21 procesados polo alixo de 1.700 quilos de cocaína intervido no remolcador 'Titán III' no ano 2018.

O xuízo xa se suspendeu en febreiro e en marzo por distintas baixas médicas de avogados dos acusados e agora a causa da suspensión tamén está relacionado cun letrado.

Así, fontes xudiciais confirmaron que se trata do avogado de Pedro Rodríguez García, armador e patrón do Titán III. O letrado renunciou á defensa nas últimas semanas e a semana pasada o procesado nomeou novo letrado.

Dada a complexidade da causa, o novo avogado designado para a defensa non tivo tempo a poñerse ao día con todo o sumario e non está en condicións de exercer nas condicións necesarias para garantir o seu dereito de defensa, de modo que o xuízo aprazouse para que poida preparar o seu traballo .

Este martes e este mércores non estaba previsto o inicio do xuízo en si, senón que as dúas xornadas ían estar centradas en cuestións previas expostas polos avogados. Agora, ese trámite quedou aprazado para o 1 de setembro.

A partir de aí, o 20 de setembro comezará o xuízo en si, que está previsto que se prolongue ata o 1 de outubro.

Nesta causa hai 21 persoas acusadas e nestes momentos todas están en liberdade, pois varios permanecían en prisión provisional, pero todos quedaron en liberdade tras a última suspensión do xuízo no mes de marzo.

No seu día tamén estiveron investigados nesta causa o histórico narcotraficante Manuel Charlín e un dos seus fillos, aínda que finalmente arquivouse a causa contra eles. En total, arquivouse a causa para 9 dos 30 investigados iniciais.

A Fiscalía sostén que todos eles estruturaron as súas relacións con "un esquema de actuación piramidal" no que todos participaban " lucrativamente" na importación dun cargamento de cocaína chegado a España por vía marítima. Cada un dos 21 procesados exercía distintas funcións na organización, de modo que se enfrontan a penas diferentes neste xuízo.

En concreto, o fiscal pide penas de entre 9 e 13 anos e medio de prisión e multas de entre 200 e 340 millóns de euros,

O alixo foi abordado o 7 de agosto de 2018 a bordo do remolcador ' Titan III'. No seu interior había catro tripulantes e máis de 1.700 quilos de cocaína que alcanzarían no mercado ilícito un valor de polo menos 59,2 millóns de euros.

Ao día seguinte, os investigadores interceptaron outro barco, 'Sempre Cacharelos', que se "concertara" co primeiro para o transvasamento da droga. A partir de aí precipitáronse en terra o resto das detencións, ata un total de 30