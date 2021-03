Suspenden ata xullo o xuízo polo alixo de 1.700 quilos de cocaína do "Titán Tercero"

Xuízo en Pontevedra polo alixo do "Titán Tercero" © Pool / Salvador Sas (EFE) Xuízo en Pontevedra polo alixo do "Titán Tercero" © Pool / Salvador Sas (EFE)

A Audiencia de Pontevedra suspendeu o xuízo polo alixo de 1.700 quilos de cocaína que foron achados a bordo do "Titán Tercero", un remolcador apresado polas autoridades en alta mar en agosto de 2018, antes de que chegase a España.

A baixa médica dunha das avogadas foi o motivo polo que o tribunal acordou suspender a sesión e fixala para os días 20 e 21 de xullo, nos que se determinarán as cuestións previas, e a partir do 20 de setembro para celebrar a vista oral.

Ademais, dous dos acusados serán xulgados por separado, segundo determinaron as maxistradas de Audiencia de Pontevedra, porque a súa avogada tamén está de baixa e, como se espera que sexa de longa duración, o seu xuízo sinalarase cando a letrada se recupere.

A Fiscalía solicita para os 21 acusados penas de entre nove e trece anos e medio de prisión como autores dun delito contra a saúde pública e multas de entre 200 e 340 millóns de euros para cada un deles.

A droga, que segundo os investigadores alcanzaría un prezo de mercado próximo aos 60 millóns de euros, ía ser repartida entre tres organizacións de narcos galegos, que formaron unha alianza para introducir o cargamento no país por vía marítima.

Nesta operación foron detidas e investigadas inicialmente unha trintena de persoas, aínda que se arquivaron as dilixencias contra nove dos acusados, entre eles o histórico narcotraficante Manuel Charlín e un dos seus fillos.

Dos 21 acusados que chegaron a xuízo, segundo a Fiscalía, seis estaban encargados de coordinar os contactos, dez eran os responsables do cargamento e da súa entrada en España e cinco eran os que tiñan como traballo controlar o transporte transoceánico da droga.

Todos eles, segundo recolle o escrito de acusación, "estruturaron" as súas organizacións cun esquema "piramidal", de modo que servisen á "finalidade común" de participar nas "inxentes ganancias económicas" que supoñería comercializar a droga.

A súa actuación "non se limitou a unha única operación", engade o fiscal, "senón que axuntaron os seus esforzos guiados a trabar contactos con terceiros que lles puidesen posibilitar distintas vías de introdución de estupefaciente con varias alternativas de transporte".

A abordaxe do remolcador "Titán Tercero" en agosto de 2018, entre as illas de Azores e Funchal, frustrou esta operación, que as autoridades levaban meses investigando, e que supuxo inicialmente a detención dos catro tripulantes do barco e a incautación da droga.

Un segundo barco, o pesqueiro "Sempre Cacharelos", que se atopaba a unhas 110 millas do punto de encontro "concertado" para o transvasamento da droga e que debía levala a terra, foi interceptado ao día seguinte mentres faenaba para enmascarar a súa singradura.

A partir de aí, foron detidas o resto das persoas investigadas.