As restricións sanitarias trasladan a Pontevedra un xuízo por narcotráfico con 21 acusados

Embarcación "Titán Tercero" interceptada con 1,7 toneladas de cocaína a bordo © Ertzaintza

O Pazo de Xustiza da Audiencia de Pontevedra acollerá este luns un xuízo por narcotráfico con 21 acusados. A vista tería que celebrarse en Vigo na Sección Quinta pero as restricións sanitarias impostas pola covid, co distanciamento dun metro e medio entre cada persoa, impiden celebrala con garantías na sede olívica.

A causa, procedente do xulgado de Instrución 4 de Vigo, estalou en agosto de 2018, nunha operación conxunta levada a cabo por axentes da Policía Nacional, a Garda Civil, a Ertzaintza e o Servizo de Vixilancia Aduaneira, na que era interceptada a embarcación "Titán Terceiro". O barco transportaba 1,7 toneladas de cocaína a bordo cunha riqueza media do 84,8 %, e un valor no mercado ilícito de polo menos 59,2 millóns de euros.

No operativo foron detidas e investigadas inicialmente ata trinta persoas, entre elas o patriarca dos Charlines e un dos seus fillos, que finalmente foron exonerados tras arquivarse a causa contra eles e varias persoas máis.

A Fiscalía solicita penas de entre 9 e 13 anos e medio de prisión para cada un dos 21 procesados aos que acusa de "participar lucrativamente na importación dun cargamento de cocaína". Para iso, segundo o Ministerio Fiscal, entre os meses de xaneiro de 2017 e agosto de 2018 os acusados "estruturaron as súas relacións", con "un esquema de actuación piramidal".

Había ademais un segundo barco, o pesqueiro "Sempre Cacharelos", que se atopaba a 110 millas do punto de encontro "concertado para o transvasamento da droga que debía recibir" do remolcador, foi interceptado ao día seguinte "faenando para dar unha mínima cobertura á súa singradura". Ademais, nas seguintes horas foron detidos o resto de persoas investigadas por estes feitos.

En conxunto a Fiscalía solicita máis de 220 anos en penas de prisión ademais de multas por máis de 2.000 millóns de euros.