Telmo Martín propón PCR ou certificado de vacinación para acceder a locais de hostalería

Ante a elevada incidencia que está a adquirir a quinta onda da pandemia na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, cada vez son máis as voces que apelan a un cambio de criterios para que as restricións non terminen afectando sempre aos mesmos.

A hostalería, neste sentido, é de maneira reiterada a principal vítima económica do aumento dos contaxios, pero o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, propuxo unha solución para que non só teñan que pechar, senón mesmo que poidan aumentar aforos.

Así, na reunión que mantiveron os alcaldes do Salnés co conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Martín suxeriu a posibilidade de que aos locais de hostalería esíxanselle os mesmos protocolos que aos establecementos do lecer nocturno.

Desta maneira, o rexedor de Sanxenxo pide que se estude que, para entrar en bares e restaurantes, os clientes deban exhibir unha proba PCR ou un test de antíxenos con resultado negativo ou, en caso contrario, un certificado de estar vacinado.

Esta medida, segundo Telmo Martín, permitiría aos hostaleiros ampliar os aforos do exterior e do interior dos seus establecementos.

O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, defendeu pola súa banda que, xa que é no exterior onde menos riscos existen de contaxio, sempre que se respecten as distancias, os bares poidan manter a súa actividade ampliando a súa superficie.

En todo caso, Varela pediu que se revisen os criterios das restricións e que os cambios, de habelos na reunión deste venres, entren en vigor de inmediato para que non haxa que esperar varios días para que sexan efectivos.