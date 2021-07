Evacuado por inhalación de fume nun incendio dunha fábrica de Cuntis

Incendio nunha fábrica de madeira en Cuntis © Concello de Cuntis

Un incendio orixinado no interior dunha nave industrial de madeira, no municipio de Cuntis, saldouse co traslado dunha persoa con síntomas de inhalación de fume.

A poucos minutos das oito da tarde, unha persoa particular contactou co 112 Galicia para informar de que comezaba a arder unha fábrica de madeira situada no lugar de Pena Arriba, pertencente á parroquia de Troáns. Na mesma comunicación, afirmaba que no interior da nave había unha persoa intentando sufocar as lapas xunto con persoal de incendios forestais.

De inmediato, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia notificáronlle os datos aos Bombeiros de Vilagarcía, ao GES da Estrada, aos axentes da Garda Civil e da Policía Local e a Protección Civil de Cuntis. Ademais, tamén foron informados os membros das Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Catoira e Portas, co fin de prestar colaboración no lugar.

Horas despois, ao remate das tarefas de extinción do lume, os Bombeiros de Vilagarcía confirmáronlle aos xestores do CIAE-112 que o incendio estaba apagado e que afectou ao interior do silo e a parte da estrutura da fábrica.

Finalmente, o persoal sanitario indicou que unha persoa tivo que ser trasladada con síntomas de inhalación de fume ao Hospital Montecelo.