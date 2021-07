"Os tocamentos, por moi fugaces que sexan, son abusos sexuais"

Visto para sentenza o xuízo celebrado durante a última semana na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra contra Segundo C.V., un sacerdote e profesor de relixión no colexio Salesianos de Vigo acusado de abusar de seis menores. A Fiscalía retirou a acusación por un dos menores, de modo que só acúsalle por cinco, pero a acusación si mantén que as vítimas foron esas seis.

Este luns celebrouse a cuarta e última sesión, na que as partes expuxeron os seus informes finais e o acusado descartou facer uso do seu dereito á última palabra.

Neses informes, o fiscal, David de la Fuente, xustificou a necesidade de que o acusado sexa condenado a 44 anos de cárcere como autor de nove delitos de abusos sexuais sobre persoa menor de 16 anos polos tocamentos a cinco dos menores. Inicialmente tamén vía un delito continuado de abusos sexuais que agora decidiu retirar e agora pide que sexa condenado a 5 anos de cárcere por sete dos delitos e catro anos e medio por outros dous.

Ademais, pide que sexa condenado a 44 anos de prohibición de aproximarse a menos de 250 metros das súas vítimas ou comunicarse con eles por calquera medio e que, unha vez que salta de prisión, se impoña a medida de liberdade vixiada. Tamén pide que quede inhabilitado para o exercicio do ensino de menores e de calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto regular e directo con menores durante 10 anos.

O fiscal, como xa manifestaron a semana pasada os forenses, dá total credibilidade ao relato das vítimas de abusos e tamén ás testemuñas que declararon presenciar eses episodios, ocorridos en distintos meses do ano 2019, en abril durante unha peregrinación a Santiago de Compostela, un xuño durante unha saída para ver o partido da final da Champions League e en xullo durante campamento xuvenil organizado polo centro educativo en Cambados.

"Que motivos poderían ter para inventarse isto?", pregúntase o fiscal, que insiste que o relato dos mozos é "crible" e "plausible" e en que "os tocamentos, por moi fugaces que sexan, son abusos sexuais". Insiste, ademais, en que presentan "trauma compatible con episodios de natureza sexual".

Na terceira sesión do xuízo o representante do ministerio público sorprendeu ao retirar a acusación por un dos menores e este luns explicou a súa decisión. Retirou a acusación porque se trata dun episodio que ocorreu durante o campamento de Cambados no que a vítima "notou que o tocaban, pero non abriu os ollos", de modo que non hai probas de que o responsable fose este acusado. Ademais, a diferenza doutros dos episodios, aquí non hai testemuñas visuais.

O fiscal sostén que o relato do mozo "é plausible" e que "eu teño a crenza persoal" de que ocorreron e o autor presuntamente foi o sacerdote procesado, pero non existen probas que permitan desvirtuar a súa presunción de inocencia.

A defensa do acusado pediu a súa libre absolución porque non existen probas suficientes para condenalo e reiterouse na súa inocencia apelando á experiencia e relacións previas do sacerdote, que levaba tempo traballando cos mesmos nenos sen que pasase nada e traballara en moitos máis campamentos nos que non se constataron incidencias. "Nunca existiu nin unha queixa", apostilou a súa avogada.

Ademais cuestionou a credibilidade das testemuñas e os denunciantes a pesar de que os informes dos forenses do Instituto de Medicina Legal de Galicia si lles dan verosimilitud ao relatado. "O feito de que o Imelga lle dea credibilidade non é 100% seguro", sostivo.

Tamén tomou a súa quenda de palabra o avogado do colexio, chamado como responsable civil subsidiario das indemnizacións que piden para o acusado. O letrado puxo en cuestión os supostos danos morais e secuelas derivados dos feitos e sinalou que "ningún informe do Imelga fala de estrés postraumático" e tan só un psicólogo recoñece nun da novas sintomatoloxía compatible.

Ademais, alegou que os mozos denunciantes continuaron no colexio ao curso seguinte "perfectamente adaptados", un mesmo foi monitor da asociación xuvenil Abertal e a maioría mesmo melloraron as súas notas, de modo que "non afectou o seu rendemento académico". "Non ten soporte algún a petición desa indemnización", rebateu.

Nesta causa compareceu tamén como acusación particular a Fundación Amigos de Galicia. O seu avogado defendeu que unha vez practicada a proba, considera acreditado que o acusado resulta responsable dos feitos e pide unha pena que oscila entre os 6 e 4 anos de prisión por cada menor afectado polo delito de abusos sexuais.

O acusado é sacerdote da Igrexa católica, exercía en 2019 como sacerdote e como profesor de relixión no Colexio Salesiano de Vigo e dirixía o campamento xuvenil organizado polo centro educativo en Cambados entre o 15 e o 23 de xullo dese ano. Segundo sostén a Fiscalía, cometeu todos os delitos tanto na súa faceta de profesor do centro como de responsable do campamento, "prevaléndose dunha situación de superioridade xerárquica derivada do feito de ser sacerdote do Colexio dos menores, profesor no mesmo e director do amentado campamento xuvenil".

O fiscal atribúelle "actos libidinosos consistentes en tocamentos no pene e xenitais" sobre cinco menores e sostén que obrou "coa finalidade de satisfacer o seu apetito sexual e de vulnerar a liberdade e indemnidade sexuais de persoas menores de dezaseis anos que tiña ao seu cargo por razón do seu ministerio, profesión e cargo".