Trinta e dous anos de cárcere para un sacerdote de Vigo que abusou de seis menores

Trinta e dous anos e medio de cárcere impuxo a Audiencia de Pontevedra ao sacerdote Segundo C.V, profesor de relixión no colexio Salesianos de Vigo, por abusar sexualmente de seis menores que estaban ao seu cargo.

Os abusos, que se produciron en 2019 cando os nenos tiñan 15 anos, foron durante un campamento en Cambados, nunha peregrinación a Santiago de Compostela e nunha asociación xuvenil de Vigo que dirixía o relixioso.

As maxistradas da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra consideran acreditado que o sacerdote é autor de sete delitos de abuso sexual, tres deles continuados, que provocaron nas vítimas "sen ningunha dúbida" un dano psicolóxico "evidente".

Ademais de prisión, o tribunal imponlle 36 anos de liberdade vixiada, a imposibilidade de traballar con menores durante 31 anos máis que a pena de cárcere e o pago dunha indemnización de 76.000 euros ao conxunto dos seis menores.

A sentenza reflicte que o relixioso "aproveitou" a súa situación de superioridade derivada da súa profesión, da confianza que os menores depositaran nel e da relación de amizade que lles unía, "que ía máis aló da de profesor-alumno", para realizarlles tocamentos.

Considera probados os feitos baseándose, fundamentalmente, no testemuño das vítimas dos abusos, quen declarou que quedaron "en shock" cando lles ocorreu, sen ser capaces de reaccionar porque non podían crer que o sospeitoso puidese facerlles algo así.

Para "conseguir satisfacer o seu desexo sexual", apuntan as maxistradas, o sacerdote actuaba sobre os menores en horas nocturnas, "cando o estado de alerta diminúe e o nivel de conciencia decrece", vencendo calquera "resistencia posible" das vítimas.

Ademais, destacan que a estes abusos súmase a existencia desa situación de superioridade derivada desa relación de amizade e de ascendencia "que o acusado construía ao redor de todos e cada un dos menores".

O tribunal subliña que as vítimas narraron "con firmeza e de forma acorde á súa idade" o que lles ocorreu e o que viron respecto dos outros, sendo "coherentes" e mostrando mesmo un "sentimento de culpa" por non saber reaccionar nese instante.

As xuízas tamén aprecian que os estudantes carecen de "motivación espuria, animadversión ou interese" en prexudicar ao acusado, ao que consideran "o seu amigo ou o seu referente" e cos que todos eles mantiñan unha "boa relación".

A sentenza confirma que o relixioso executou actos sexuais sobre cada un dos menores consistentes, en todos os casos, en tocamentos nos órganos xenitais, normalmente por encima da roupa, aínda que, nalgunha ocasión, tamén por baixo.

"Os actos realizados non deixan lugar á dúbida, non só polo proceder subrepticio, aproveitando as horas nocturnas e o sono dos menores, senón polos actos de contido inequivocamente sexual", recalca a Audiencia na súa resolución.

Con respecto á defensa do sacerdote, a Audiencia de Pontevedra afirma que o feito de que este non presente trazos psicopatolóxicos característicos dun abusador nin teña unha personalidade que lle impida controlar os seus impulsos non o descarta como autor dos abusos.

O tribunal tamén rexeita a liña defensiva que suxería que os abusos os puido cometer outra persoa e que os menores se equivocaron na súa identificación.

A sentenza da Audiencia de Pontevedra é susceptible de recurso.