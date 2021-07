Juan Paulo Giménez nega ser o autor dos disparos na pedida de man dos Zamoranos

Juan Paulo Giménez na sala de vistas © Salvador Sas / POOL Juan Paulo Giménez na sala de vistas © Salvador Sas / POOL Marino e Sinaí Giménez entrando no xulgado da Parda © Salvador Sas / POOL Sinaí Giménez acudiu aos xulgados da Parda acompañado dun grupo de persoas © PontevedraViva Familiares de Juan Paulo Giménez © Salvador Sas / POOL

O xulgado do penal número 3 de Pontevedra celebrou este venres o xuízo contra Juan Paulo Giménez, membro destacado do clan dos Morones, por entrar a tiros nunha pedida de man celebrada no municipio do Porriño. O acusado declarouse inocente. A Fiscalía retirou a acusación para o outro procesado

A vista celebrouse con presenza policial no edificio dos xulgados da Parda. Ademais impuxéronse estritas medidas de seguridade e limitacións de público para evitar posibles incidentes entre leste os numerosos membros deste clan que acudiron co seu líder Sinaí Giménez á fronte e o grupo coñecido como "Os Zamoranos", ao que pertencen as vítimas e con quen ten desavinzas.

A Fiscalía pediu para o primoxénito do clan xitano de "Os Morones" e irmán de Sinaí, unha condena de nove anos de prisión (tres e medio por cada un dos delitos de lesións e dúas máis por tenencia ilícita de armas) ao considerar "absolutamente probada" su autoría.

Despois de varias horas de sesión a xuíza expulsou da sala a Juan Paulo Gimenez polas suas reiteradas faltas de orden. "Se va a calabozo, esto no es un mercadillo", díxolle a maxistrada "no puede alterar el orden. No puede ser esto una feria".

Polo mesmo motivo tamén foi expulsado Sinaí Giménez cando compareceu como testemuña. O seu propio avogado esixiulle silencio pero Sinaí non fixo caso polo que foi advertido coa imposición dunha multa se seguía faltando á orde. El mantivo a súa actitude e a xuíza expulsouno. "No le permito que haga un circo" dixo a maxistrada.

Con anterioridade, Juan Paulo Giménez negou ser o autor dos disparos. "Yo no he hecho ningún tiroteo ese día", respondeu a preguntas da fiscal.

Os feitos que se xulgan sucederon durante a madrugada do 19 de maio de 2019. Segundo relata a fiscal no seu escrito de acusación, o acusado entrou no centro multiusos do polígono de Torneiros no que se estaba celebrando unha festa de pedida de man na que participaban varias familias dos Zamoranos. Irrompeu na festa empuñando unha pistola de 9 milímetros, situouse no corredor de entrada do local e apuntou de forma oblicua cara ao teito e cara adiante, realizando varios disparos.

Dúas das balas rebotaron e impactaron nun dos mozos que participaba na festa, provocándolle lesións no ombreiro esquerdo e tamén alcanzaron a unha menor de idade, que sufriu feridas de gravidade na cara polas que tivo que ser operada e que lle deixaron varias cicatrices.

O acusado explicou que se decatou de que "doña Ana Rosa, de Tele 5, me está acusando de estar en un tiroteo" e negou fuxir "a mi nadie me ha dado ninguna citación en mi casa y yo no he estado desaparecido" durante un ano e seis meses.

Juan Paulo declarou que estaba en Sevilla por un problema familiar coa súa ex mullere a súa filla, aínda que ningunha delas acudiu ao xuízo para corroborar esta versión. O acusado tamén dixo que non foi ao xulgado de Porriño "para que no me metieran preso, para que vamos a andar con mariconadas".

Ademais negou ter mala relación co grupo dos Zamoranos porque "mi señora y madre de mis hijos es zamorana y es hija de uno de los patriarcas de los Zamoranos".

FERIDOS

O adulto ferido naquel tiroteo identificou a Juan Paulo como o pistoleiro que entrou na festa de pedida de man, describindo con detalle a roupa que vestía. Tamén declarou que aquel día o acusado efectuou "entre 10 y 15 disparos" e "por lo que yo vi, quedó sin munición y echó a correr", declarou.

Preguntado polo avogado da defensa por se levaban armas os asistentes a esa festa esta testemuña dixo que "nosotros no somos de eso. Nunca he visto nada de esas cosas", declarou.

A outra persoa ferida, que era menor de idade no momento do suceso, declarou ante a xuíza que non viu ao pistoleiro. Que oíu "como siete u ocho disparos" uno dos cales lle alcanzou na caixa, xusto debaixo do ollo e que perdeu a consciencia despois do impacto.

Tamén aclarou esta testemuña que no recinto víase ben porque "estaban las luces dadas" e afirmou que os seus familiares e amigos "no suelen llevar armas de fuego".

TESTEMUÑAS

A continuación compareceron diferentes testemuñas do suceso que identificaron Juan Paulo con claridade. Algúns mesmo dixeron ver como subía a un coche e gritaba ao condutor: "Arranca, arranca, tira, vamos". Todos coincidiron en que as luces do local estaban todas acesas no momento dos disparos.

O camareiro que traballaba naquela festa tivo que ser advertido pola xuíza de que podía incorrer nun delito de falso testemuño debido a que hoxe testificou de maneira contraditoria respecto a a súa declaración anterior. Nesta ocasión xa non recoñeceu ao acusado como autor dos disparos como fixo "polos nervios" nun primeiro momento.

Este barman recoñeceu que foron difundidos estes días polas redes sociais algunhas mensaxes relacionadas con este caso que lle identifican e dan os seus datos persoais e tamén afirmou que recentemente no local no que traballa recibiu visitas de persoas moi achegadas a Juan Paulo que deixaron documentación xudicial referida a esta causa.

PROTESTAS DA DEFENSA

Moitas das testemuñas citadas non acudiron "por estar de vacaciones" polo que o letrado da defensa formulou protesta e pediu a "suspensión" da vista oral por non poder celebrarse o xuízo "con todas as garantías". A petición do letrado non foi admitida.

A liña argumental da defensa baséase en que aquel día produciuse "un tiroteo por dos bandos" e que "se realizaron disparos por parte de la otra banda de los Zamoranos", segundo explicou o seu avogado. "Hubo pluralidad de armas", asegurou.

O avogado de Juan Paulo tamén pediu a nulidade de todas as actuacións por "indefensión" ao non ter acceso aos datos asociados á intervención do seu teléfono móbil xa que alega que o seu cliente atopábase en Sevilla, algo que, segundo o seu criterio podería comprobarse cos datos de xeolocalización do seu teléfono así como cunhas facturas que presentou hoxe como proba.

Este letrado pediu protección para dúas novas testemuñas que tentou presentar hoxe e que, segundo avanzou, están dispostos a declarar que con carácter previo aos disparos apagáronse as luces e que houbo resposta por parte dos invitados. O avogado presentou unha acta notarial coas súas manifestacións que non foi admitida.

O xuízo quedou visto para sentenza.