O primoxénito de "Los Morones", a xuízo por un tiroteo nunha pedida de voda de "Los Zamoranos"

A Fiscalía pedirá nove anos de prisión para Juan Paulo Giménez, membro do clan xitano de "Los Morones", por protagonizar un tiroteo durante unha festa de pedida de man celebrada no Porriño.

Á mesma condena enfrontarase o home que o acompañaba, Rafael G.J., que do mesmo xeito que Juan Paulo, irmán de Sinaí Giménez, está acusado de dous delitos de lesións e un delito de tenencia ilícita de armas.

O xuízo contra eles celebrarase mañá venres no xulgado do penal número 3 de Pontevedra.

Os feitos sucederon durante a madrugada do 19 de maio de 2019.

Ambos, segundo relata o fiscal no seu escrito de acusación, entraron no centro multiusos no que se estaba celebrando unha festa de pedida de man na que participaban varias familias do clan de "Los Zamoranos", rivais de "Los Morones" polo control dos mercadillos.

Tras irromper na festa, Juan Paulo -actualmente en prisión provisional-, que empuñaba unha pistola de 9 milímetros, realizou varios disparos "coa intención de menoscabar a integridade física das persoas que alí se atopaban", destaca o representante público.

Aínda que os disparos realizáronse desde o corredor de entrada no local e o seu autor apuntou de forma oblicua cara o teito e cara adiante, dúas das balas rebotaron e impactaron nun dos mozos que participaba na festa, provocándolle lesións nun ombreiro.

Os proxectís tamén alcanzaron a unha segunda persoa, unha menor de idade, que sufriu feridas na cara polas que tivo que ser operada e que lle deixaron varias cicatrices.

No lugar dos feitos, os investigadores acharon seis 'casquillos' percutidos de proxectís do calibre 9 milímetros e cinco proxectís deformados, dous deles extraídos das vítimas.

Xunto coa pena de prisión, a Fiscalía esixe que os dous acusados non poidan achegarse a menos de 200 metros das dúas vítimas durante catro anos e medio, a contar desde a súa saída de prisión, e que as indemnicen con 67.700 euros.

Ademais, reclama que abonen ao Servizo Galego de Saúde os gastos derivados da asistencia médica dos dous feridos e ao Concello do Porriño, titular do centro multiusos no que se produciu o tiroteo, a factura dos danos materiais causados nas instalacións.