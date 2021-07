Juan Paulo Giménez condenado a seis anos e medio de prisión

O Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra condenou a Juan Paulo Giménez, do clan dos Morones, a seis anos e medio de prisión por entrar a tiros nunha pedida de man celebrada en maio de 2019 no municipio do Porriño e ferindo a dúas persoas.

A sentenza impón a Juan Paulo Giménez dous anos e seis meses de prisión por cada un dos dous delitos de lesións, e outro ano e medio máis por tenencia ilícita de armas.

No xuízo celebrado a semana pasada na Parda tanto os feridos como numerosas testemuñas identificaron a Juan Paulo Giménez como o autor dos disparos mentres que o acusado sostiña que nese momento estaba en Sevilla.

A Sociedade Xitana Española deu a coñecer este fallo deixando constancia do "asombro" que lle causa o "cúmulo de irregularidades" que, aseguran, existen na instrución do procedemento contra Juan Paulo Giménez.