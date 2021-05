As celebrities elixen Aguete

Captura dunha "storie" de Instagram de Dulceida na terraza de Los 3 Monos con vistas á praia de Aguete © Instagram / @Dulceida Restaurante Los 3 Monos, en Aguete © Los 3 Monos Restaurante Los 3 Monos, en Aguete © Restaurante Los 3 Monos

Que a ría de Pontevedra é o destino favorito de moitos turistas non é ningún segredo. Cada ano as praias das Rías Baixas énchense de visitantes procedentes da meseta, algúns moi coñecidos. Sanxenxo era o destino de referencia, pero a costa sur da ría reclama agora a súa cota de protagonismo. E a última lombeirada mediática é obra de Dulceida. A influencer Aída Domenech desembarcou en Aguete acompañada dun grupo de amigos, todos con centos de miles de seguidores en redes sociais, nunha viaxe promocional da empresa de alugueiro de furgonetas The Feather Van.

A súa primeira parada foi o restaurante Los 3 Monos, un espazo para a organización de eventos aberto en plena pandemia que converteu o ruinoso edificio da Goleta, en plena praia de Aguete, no local de moda de Pontevedra. "Veñen presentar a marca de Alba, van pasar varios días por aquí visitando distintos lugares das Rías Baixas", explica Rubén Paz.

Os hostaleiros recibíronos cun pequeno evento de benvida consistente nun menu degustación a base de recoiro, polbo e outros produtos típicos elaborados ao estilo da casa e presentados no xardín, a pé de praia, cunha coidada decoración que fixo explotar o botón de like e o contador de seguidores da súa conta de Instagram.

A exposición mediática xerou tamén críticas porque Galicia atópase pechada á chegada de turistas pola pandemia. Con todo, tanto Dulceida, como a marca de furgonetas camperizadas e o propio restaurante encargáronse de explicar a legalidade da actividade. Cada un dos visitantes fíxose probas PCR antes de viaxar e ademais contan cun contrato de traballo para formar parte desta campaña de márketing.

A elección de Los 3 Monos tampouco foi casualidade. Hugo e Lara, exconcursantes da Illa das Tentacións, colaboran habitualmente cos empresarios e eles foron os artífices desta expedición que está composta por Aida Domenech (@Dulceida), Alba Paul (@AlbaPaulfe), Ángela Rozas (@Madamederosa), Marta Riumbau (@Riumbaumarta), Alex Domenec (Aalexdomenec), Luc Loren (@Lucloren), Andrea Rueda (@Andreadrueda) e Cristian Monteagudo (@Menteagudo).

A decoración, a cociña, a praia e as vistas supoñen un poderoso reclamo que Los 3 Monos, que recibe este nome polo ambiente diferenciado de cada un dos seus tres andares e da empresa matriz de organización de vodas, El Mono con Sombrero; soubo aproveitar cunha campaña de comunicación en redes sociais que xa atraeu a varias caras coñecidas, un dos habituais é o futbolista marinense Hugo Mallo.

Pero do que máis contentos están os propietarios é da boa acollida que tivo o seu restaurante. "Por imaxe é importante, porque gañamos seguidores. Pero estamos moi contentos porque abrimos en plena pandemia e estamos a traballar cunha lista de espera a tres semanas", destaca Paz.

As praias sanxenxinas teñen agora un duro competidor xusto enfronte, un bum que o Concello de Marín valora de forma positiva e que xa trata de xestionar para que na tempada alta non se produzan aglomeracións, molestias aos residentes nin problemas de tráfico ou aparcamento.