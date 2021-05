Comeza a descender o número de casos activos na área sanitaria

A Consellería de Sanidade actualizou este martes 4 de maio os datos de incidencia da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés cun descenso de 13 pacientes no número de casos activos ata chegar aos 478.

Sobe a presión hospitalaria con 3 pacientes máis ata sumar 27 persoas enfermas de covid-19 ingresados en planta de hospitalización. Concretamente están 15 persoas no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 12 no Hospital do Salnés.

Tamén se incrementa en 2 persoas o número de enfermos críticos ingresados na UCI, con 7 pacientes na Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Montecelo.

Así mesmo, permanecen 444 casos leves ou asintomáticos evolucionando nos seus domicilios.

Desde o inicio do plan de continxencia do covid-19 curáronse 13.060 pacientes, son 35 máis que no deía de onte, e faleceron por este virus na área sanitaria 173 pacientes.

En canto a realización de probas PCR, nas oú ltimas 24 horas fixéronse 1.288, que se engaden ás 215.171 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.