Trinta novos contaxios suman 477 casos activos na área sanitaria

A Consellería de Sanidade actualizou este sábado 1 de maio os datos de incidencia da pandemia do coronavirus con 477 casos activos no área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, son tres máis que onte venres.

Así, esta área sanitaria mantén 20 pacientes con covid ingresados en planta de hospitalización.

Concretamente hai 13 persoas ingresadas no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 7 no Hospital do Salnés.

Na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) de Montecelo permanecen 5 pacientes en estado crítico.

Así mesmo, outras 452 persoas contaxiadas evolucionan da enfermidade nos seus casos respectivos domicilios cunha sintomatoloxía leve ou asintomáticos.

Desde o inicio do plan de continxencia do Covid-19 curáronse 12.972 pacientes (27 más que no día de onte) e faleceron por este virus no área sanitaria 173 pacientes.

En canto a realización de probas PCR, nas últimas 24 horas fixéronse 1.173, que se engaden ás 212.264 xa efectuadas desde o inicio da pandemia no área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.