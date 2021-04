Ernestina Otero e Cruz Gallástegui protagonizan o novo mural do CEIP Cabanas

Ernestina Otero no mural do CEIP Cabanas © Concello de Pontevedra Cruz Gallástegui no mural do CEIP Cabanas © Concello de Pontevedra

A mestra e pedagoga Ernestina Otero e o enxeñeiro agrónomo, xenetista e veterinario Cruz Gallástegui son as figuras centrais do mural realizado por Kike Mauricio e Carlos Taboada, do equipo creativo de Polo Correo do Vento, nos accesos ao CEIP Cabanas, na parroquia de Salcedo.

Trátase da novena intervención artística efectuada no marco do proxecto 'O teu cole na historia, coñecendo a nosa contorna', impulsado pola Concellería de Educación coa finalidade de que o alumnado dos colexios de Pontevedra coñezan a historia dos seus centros e acaden unha maior identificación con eles.

A parte superior do mural supón unha vasta viaxe no tempo, ao representar a parte máis antiga da historia do colexio, coas cabanas prehistóricas, os petróglifos de Mato das Cruces, o Castro das Moas e os Muíños do Batán. Na parte inferior ten lugar a historia máis recente da súa contorna, vencellada á Misión Biolóxica, que desde 1928 ten as súas instalacións no Pazo de Gandarón, en Salcedo.

Tal e como explica o tenente de alcalde e concelleiro de Educación, Tino Fernández, promotor do programa municipal, "á esquerda do mural, Ernestina Otero leva de excursión ao seu alumnado, e á dereita, Cruz Gallástegui amósalles como se realiza a polinización do millo". "Como acontece noutros murais anteriores, tamén hai referencias á natureza que circunda ao centro educativo, neste caso un paxariño que é un paporroibo", apunta o edil do PSOE.

Ademais de ao colexio de Cabanas, o proxecto 'O teu cole na historia' xa chegou aos muros dos CEIP Ponte Sampaio, Parada-Campañó, Froebel, A Xunqueira I, A Xunqueira II e Álvarez Limeses, o CEP Camplongo e EEI de Verducido.

Polo Correo do Vento tamén ten previstas intervencións artísticas nos CEIP San Benito de Lérez, San Martiño (Salcedo), Santo André de Xeve e Manuel Vidal Portela; o CEP Marcos da Portela, e a EEI Fina Casalderrey.